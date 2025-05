ما قصة الحرس السويسري ذي الملابس الغريبة؟ وكيف وصل إلى الفاتيكان؟

بزيّهم الملوّن الذي يعود لعصر النهضة وخوذاتهم المزينة بالريش، وقف أفراد الحرس السويسري على أهبة الاستعداد خلال جنازة البابا فرانشيسكو، في مشهد جمع بين الانضباط العسكري والرمزية التاريخية.

ففي جنازة رسمية مهيبة، ودّع الفاتيكان والآلاف من المشيعين البابا فرانشيسكو الذي توفي عن عمر يناهز 88 عاما إثر سكتة دماغية، حيث شارك الحرس السويسري بدور تقليدي ورمزي محوري، إلى جانب وحدات الشرطة الإيطالية المتخصصة والجيش، ضمن خطة أمنية موسعة شهدتها العاصمة الإيطالية روما ومدينة الفاتيكان.

Who are the Swiss Guards standing watch over Pope Francis lying in state? For over 500 years, Swiss soldiers have protected the Pope. Originally recruited for their loyalty and bravery, today’s Swiss Guard is known for its discipline, professionalism, and unwavering dedication.. pic.twitter.com/ZDTWTgclum

— Embassy of Switzerland in the USA (@SwissEmbassyUSA) April 25, 2025