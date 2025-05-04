كارفور يغلق أبوابه مؤقتا بتونس بعد حملة مقاطعة دعما لغزة

شهدت تونس خلال الأسابيع الأخيرة موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، استهدفت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامات بتورط الشركة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، حيث نجح ناشطون تونسيون أمس السبت في إغلاق أكبر فروع متجر "كارفور" في المرسى بالعاصمة تونس، وذلك بتصعيد الاحتجاج داخل وخارج المحل.

وأظهرت مقاطع فيديو، وثقها المحتجون عبر فيسبوك، دخول بعض المتظاهرين إلى كارفور والهتاف من أجل المقاطعة، بينما احتج آخرون أمام بابه الرئيسي، مما اضطر الإدارة إلى غلقه لساعات.

وقال أحد منظمي التحرك، الناشط "وائل نوار" في تدوينة عبر فيسبوك: "اليوم أكثر تحرك وجعنا فيه كارفور، اليوم تسببنا في إغلاق كارفور المرسى نهار السبت من الثانية بعد الزوال حتى الخامسة، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن الرقم الذي يحققه كارفور المرسى يوم السبت في تلك الثلاث ساعات يحسب بمئات آلاف الدينارات".

وفي مدينة صفاقس وسوسة، أغلقت إدارة كارفور أبوابها مطلع الشهر الماضي أمام احتجاجات شعبية عارمة، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام المتجر، مطالبين بإغلاقه ومنددين بما وصفوه بـ"التطبيع الاقتصادي" مع الاحتلال.

وتستمر حملة المقاطعة في تونس بدعوة المواطنين إلى مقاطعة كارفور، مطالبة الشركة الأم بإنهاء شراكاتها مع الاحتلال، وسحب استثماراتها من الأراضي المحتلة.

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وخرج الشهر الماضي مئات التونسيين، في مظاهرة حاشدة وسط العاصمة تونس، تنديدا بما وصفوها بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدا لمساندتهم اللامشروطة للقضية الفلسطينية والمقاومة في وجه العدوان المتواصل.

وجاءت هذه المسيرة، التي دعت إليها هيئة المحامين، تزامنا مع إحياء تونس لذكرى "عيد الشهداء" الموافق التاسع من أبريل/نيسان من كل عام، لتضيف إلى هذه المناسبة الوطنية بُعدا نضاليا جديدا مرتبطا بمعاناة الفلسطينيين تحت القصف والتجويع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.