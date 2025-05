رُمي بالرصاص خلال بث مباشر.. مقتل نجل فنان ريغي شهير في جامايكا

في حادثة مروعة هزّت منصات التواصل الاجتماعي، لقي المؤثر الجامايكي الشاب جاباري جونسون، المعروف باسم "بابا سكينج"، مصرعه برصاص مجهول خلال بث مباشر عبر منصة "تيك توك".

الحادثة وقعت في منطقة سانت أندرو الجامايكية، مساء الاثنين الماضي، حينما كان جونسون (25 عاما) يتحدث مع أحد أصدقائه ويضحك خلال بث حي.

وحسب مقطع الفيديو المتداول، اقترب شخص ملثم -يرتدي ملابس سوداء بالكامل- من خلف جونسون، وأطلق عليه النار من مسافة قريبة، فأصابه في رأسه وجسده العلوي، وسقط جونسون أرضا، وسط صرخات ذعر في المكان، ولاذ المسلح بالفرار سيرا على الأقدام، بينما أعلنت وفاته في موقع الجريمة.

الشرطة الجامايكية فتحت تحقيقا في الحادثة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. من جانبه، أكد والد الضحية (جاه ميسون الفنان المعروف في موسيقى الريغي) نبأ وفاة ابنه، لكنه امتنع عن التصريح للصحافة بسبب "الصدمة والحزن الكبير الذي تعيشه العائلة"، حسب ما نقله موقع "جامايكا أوبزرفر".

