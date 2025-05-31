فيديو.. رحلة الصعود إلى معبد الجبل الذهبي في بانكوك

عندما تزور مملكة تايلند في جنوب آسيا، فغالبا ستحطّ رحالك في العاصمة بانكوك سواء كان ذلك في بداية الرحلة أو نهايتها.

وفي تلك المدينة التي تجمع بين الهدوء في بعض جنباتها والصخب في مناطق أخرى، لا بد أنك ستضع ضمن خططك زيارة معبد الجبل الذهبي الذي يتميز بعمارة مدهشة وسيقدم لك تجربة سياحية لا تنسى.

ويقع المعبد في قلب المدينة على بعد كيلومتر واحد من القصر الملكي الكبير الذي يعد أيضا أحد أبرز المعالم السياحية في بانكوك.

الفيديو المرفق يلخص زيارة موفد الجزيرة نت للمعبد، بداية من رحلة صعود السلم الذي يتكون من 344 درجة، حتى دخول المعبد الذي يستقر فوق تلة صناعية تمثل مع محيطها منظرا خلابا يخطف الأنظار.