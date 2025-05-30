تعد منطقة القصر الملكي الكبير أحد المزارات المهمة في بانكوك عاصمة تايلند، والتي يقصدها الكثيرون للسياحة وللنزهة وحتى للتصوير وفق بعض العادات والتقاليد المحلية، كما يوضح الفيديو المرفق.

وخلال زيارتنا بانكوك، لاحظنا أن يوم الأحد، عطلة نهاية الأسبوع، يشهد وجودا كبيرا للمواطنين التايلنديين في عدة مناطق أبرزها منطقة القصر الكبير.

يختار بعضهم دخول منطقة القصر والتجول بين مبانيه وقاعاته، في حين يكتفي آخرون بالوجود في الشوارع والمناطق الخضراء المحيطة، ويتجمع فريق ثالث في حديقة مجاورة تشهد بعض الفعاليات الترفيهية.

أما ما لفت نظرنا فكان شبان، وهم عريسان وعروسان، اختاروا التصوير بطريقة خاصة، إذ كان المصور حريصا على توجيههم من أجل الحصول على اللقطات المطلوبة.