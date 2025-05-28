حمامتان تثيران الذعر داخل طائرة وتتسببان في تأخير رحلة جوية بأميركا

شهدت رحلة داخلية تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الكثير من الفوضى والارتباك، بعدما تسلل زوج من الحمام إلى داخل مقصورة الطائرة، مما أدى إلى تأخير موعد الإقلاع وإثارة الذعر بين الركاب.

ووقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما لاحظ أحد ركاب الرحلة -المتوجهة من مطار سانت بول في مينيابوليس إلى مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن- وجود حمامة تتجول بهدوء تحت المقاعد قبيل الإقلاع، مما أثار استغراب الركاب والطاقم. وقد تمكّن أحد موظفي الأمتعة من الإمساك بالطائر وإخراجه، وسط تصفيق حار من الركاب الذين ظنوا أن المشكلة قد انتهت.

لكن ما لبثت المفاجأة أن ظهرت مع حمامة ثانية انطلقت فجأة بالتحليق داخل المقصورة بينما كانت الطائرة تتحرك على المدرج استعدادا للإقلاع، مما أدى لحالة من الفوضى والصراخ. وظهر أحد الركاب وهو يحاول الإمساك بالطائر مستخدما سترته، بينما اضطر قائد الطائرة لإيقاف التحرك والعودة إلى البوابة.

🕊️ Unusual passengers on board! Two wild pigeons managed to board Delta Air Lines flight 2348 from Minneapolis to Madison — after all 119 passengers and five crew members were already on board. Passenger Tom Caw captured the moment on Instagram, showing the birds calmly roaming… pic.twitter.com/WX7lKFHQib — AirNav Radar (@AirNavRadar) May 28, 2025

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وأفادت قناة إخبارية محلية أن الحادث تسبب في تأخير الرحلة لنحو ساعة، في حين قال أحد الركاب "صعد الطيار إلى المقصورة وقال بجدية: سيداتي وسادتي، لدينا حالة طوارئ تتعلق بالحياة البرية على متن الطائرة".

ومن جهتها، أصدرت شركة "دلتا إيرلاينز" بيانا اعتذرت فيه رسميا عن الإزعاج الذي سببه الحادث، وأشادت بتعاون الركاب وهدوء طاقم الطائرة في إدارة الموقف غير المتوقع.

وقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات المطاردة داخل المقصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الحادثة تفاعلا كبيرا، وعبّر مستخدمون عن دهشتهم من دخول الطيور إلى الطائرات التجارية، في حين اعتبر آخرون المشهد مادة "كوميدية مجانية" في عالم الطيران.

وبينما تواجه الطائرات عادة تحديات تقنية أو طقسية، فإن مواجهة "هجوم جوي من الحمام" تظل واحدة من أغرب التجارب التي يمكن أن يمر بها المسافرون.