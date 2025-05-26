تركيا تفرض غرامة مالية على استعجال مغادرة الطائرة بعد الهبوط

بدأت تركيا في فرض غرامة مالية قدرها 2603 ليرات تركية (نحو 67 دولارا أميركيا) على المسافرين الذين يسارعون لفك أحزمة الأمان أو مغادرة مقاعدهم قبل الأوان فور هبوط الطائرة، في إطار سعيها لضمان سلامة الركاب وتنظيم عملية النزول.

اللائحة الجديدة تشترط بقاء الركاب في مقاعدهم حتى بعد إطفاء إشارة حزام الأمان، وألا ينهض أي راكب من مكانه إلا حين يحين دور صفه في الخروج، بما يضمن نزولا هادئا ومنظما، ويمنع حالات الاندفاع أو التجاوز التي تشكل خطرا على سلامة الجميع.

كما تلزم شركات الطيران التركية -وعلى رأسها الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني للبلاد- بتطبيق هذه الإجراءات والتنبيه المستمر للركاب عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بالبقاء في المقاعد حتى يتم التوجيه بالنزول. في حال عدم الامتثال أو الإخفاق في التوعية، قد تُعرّض شركات الطيران نفسها لعقوبات رسمية من هيئة الطيران المدني.

القرار جاء نتيجة عمليات تفتيش دورية وشكاوى متزايدة من ركاب لاحظوا فوضى أثناء مغادرة الطائرات، حيث بات من الشائع أن يسارع البعض لفك الحزام بمجرد ملامسة عجلات الطائرة لأرض المطار، مما يُربك الطاقم ويُعرض الجميع للخطر، خاصة في حالات الطوارئ.

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وقد أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن هذه اللائحة الجديدة قد تُلهم شركات طيران أخرى باتباع توجه مماثل.

يُذكر أن الخطوط الجوية التركية تُعد من أبرز شركات الطيران عالميا، وتُسيّر رحلات إلى أكثر من 130 دولة، وتتنافس مع شركات طيران عالمية كبرى في تقديم خدمات راقية، ما يجعل مسألة الانضباط والسلامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها.