تعاطف واسع مع ليبي كاد يفقد فرصة أداء الحج "لأسباب أمنية"

شهد مطار سبها الدولي جنوبي ليبيا واقعة غريبة أثارت تعاطفا واسعا لدى المسافرين والعاملين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحوّل حزن الحاج عامر المهدي منصور القذافي إلى فرحة غامرة، بعد أن كان على وشك فقدان فرصته في أداء الفريضة لهذا العام نظرا "لمشكلة أمنية" في جواز سفره، قبل أن تتوالى الأحداث ويلحق بالطائرة في اللحظة الأخيرة.

وعبر مقطع فيديو نشره حساب "حكومتنا" الليبي الرسمي، روى الحاج عامر تفاصيل الحادثة، إنه وصل إلى مطار سبها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ضمن آخر مجموعة من الحجاج الليبيين المغادرين إلى الديار المقدسة، وكان يستعد للسفر حين تم توقيفه من أمن المطار بسبب ما وُصف بـ"مشكلة أمنية" تتعلق بجواز سفره.

وأُبلغ الحاج بالانتظار إلى حين التحقق من المشكلة، وخلال تلك الفترة اكتمل عدد الحجاج في الطائرة، فقرر قائد الرحلة الإقلاع دون انتظار حل وضعه، بينما أخبره أحد مسؤولي الأمن: "يبدو أن الرحلة لم تُكتب لك".

ورغم ذلك، لم يغادر الحاج المطار، وبقي منتظرا، متمسكا بنيته وعزيمته على أداء المناسك، وقال لمسؤولي المطار بثقة: "إن شاء الله الطائرة ما تطير، أنا ناوي النية". وكأن كلماته كانت نداء قُدّر له أن يُستجاب، إذ سرعان ما أعلنت إدارة الطيران عن تأجيل إقلاع الطائرة مرتين متتاليتين بسبب عطل فني طارئ.

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ورغم تعطل الطائرة وتأخير موعد الإقلاع، بقي موقف قائد الرحلة صارما في البداية، رافضا السماح للحاج بالصعود بحجة اكتمال العدد والإجراءات. لكن المفاجأة وقعت عندما أعلن القائد للجميع: "والله لن أقلع حتى تأتوا بالحاج عامر"، ليُفتح الطريق أمامه أخيرا ويلتحق بزملائه الحجاج في الطائرة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة الحاج عامر المطار باتجاه الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصفيق وتحيات أفراد الأمن، الذين ودعوه بعبارات التأييد والدعاء، في مشهد مؤثر لاقى تفاعلا واسعا من رواد الإنترنت الذين وصفوا القصة بأنها "علامة على الإخلاص والثبات في النية".

يشار إلى أن عدد الحجاج العام الماضي بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا، قدم منهم أكثر من 221 ألفا من داخل المملكة، والباقي حجاج من أكثر من 200 دولة في العالم، بحسب ما أعلنه وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.