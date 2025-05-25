مخاض على الهواء.. مذيعة أميركية تواصل عملها لـ3 ساعات قبل ولادتها

في واقعة استثنائية، دخلت المذيعة الأميركية أوليفيا جاكويث في مرحلة المخاض أثناء تقديمها النشرة الصباحية المباشرة على قناة "سي بي إس 6" بمدينة ألباني في ولاية نيويورك، من دون أن تتوقف عن أداء مهامها، بل واصلت البث لـ3 ساعات كاملة رغم بداية آلام الولادة.

جاكويث التي كانت حامل بطفلها الثاني، وصلت إلى أستوديو القناة في تمام الساعة 4:15 صباحا، حينما شعرت بانفجار كيس الماء؛ العلامة الأولى لانطلاق المخاض. لكنها قررت البقاء في الأستوديو وتقديم النشرة، بمساعدة زميلتها جوليا دان، التي كانت هي الأخرى حاملا.

وخلال البث، لم تغب روح الدعابة عن الشاشة؛ إذ ظهرت عبارات مرحة مثل: "يومين بعد الموعد المتوقع" و"قريبا: وصول الطفل كوينسي"، في إشارة طريفة إلى أن الولادة باتت وشيكة.

وفي بداية النشرة، أعلنت زميلتها دان "لدينا بعض الأخبار العاجلة هذا الصباح – حرفيا. انكسر كيس الماء لدى أوليفيا، وهي تُقدّم الأخبار الآن وهي في مرحلة المخاض النشط". وظلت جاكويث على الهواء، في الوقت الذي كانت دان توثق اللحظات عبر البث المباشر على فيسبوك.

وعن قرارها بعدم المغادرة مباشرة، قالت جاكويث لاحقا لصحيفة "تايمز يونيون" المحلية: "كان بإمكاني العودة إلى المنزل، لكنني شعرت براحة أكبر في الأستوديو بدلا من الانتظار بقلق في المستشفى".

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وانتهى البث في الساعة 7:56 صباحا، لتتوجه جاكويث فورا إلى المستشفى، حيث وضعت مولودها الثاني، كوينسي، في اليوم التالي. وقد لاقت هذه الحادثة صدى واسعا على مستوى وسائل الإعلام الأميركية، وأثارت إعجاب المتابعين وزملائها، الذين وصفوا تصرفها بأنه "رمز للمهنية والالتزام والهدوء تحت الضغط".

وكانت أوليفيا جاكويث ولدت وتخرجت في مدرسة نيسكايونا الثانوية ثم في كلية ماريست. بدأت مسيرتها الإعلامية بالانضمام إلى شبكتي "يو إس إيه" و"سايفاي"، قبل أن تنتقل للعمل في هيئة البث بمنطقة العاصمة واشنطن. لاحقا، عادت إلى الشاشة عبر محطة "ويني" في مدينة إلميرا، حيث عملت كمذيعة ومنتجة.

منذ انضمامها إلى محطة "سي بي إس 6″، رسخت مكانتها كمقدمة بارزة، وحصدت عدة جوائز مرموقة في مجال الإعلام، منها جائزة وكالة "أسوشيتد برس" للبث الإذاعي في فيرجينيا عن أفضل تغطية إخبارية مستمرة، وكذلك جائزة "إدوارد ر. مورو" المرموقة.