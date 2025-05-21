متحف "مدام توسو" بلندن يكشف عن تمثال شمعي جديد للأميرة كيت

كشف متحف "مدام توسو" الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن عن تمثال جديد من الشمع للأميرة كيت زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام.

ويقع التمثال بجوار تمثال زوجها، بالإضافة إلى تماثيل الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا.

وأُلبس تمثال الأميرة البالغة 43 عاما فستانا ورديا طويلا من تصميم جيني باكهام وحذاءً فضي اللون.

وقال المتحف في بيان إن الزي صُمم "تكريما للزي الذي ارتدته الأميرة في حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكينغهام في ديسمبر/كانون الأول 2023".

يعتمر تمثال الأميرة أيضا نسخة طبق الأصل من تاج "رباط الحب" (Lover’s Knot)، وهو تاج لافت مرصع بالماس واللؤلؤ كان المفضل لدى الكثير من أفراد العائلة الملكية البريطانية، بينهم الأميرة الراحلة ديانا.

وأوضح المدير العام للمتحف ستيف بلاكبيرن أن التمثال صُنع خصيصا "لضمان أن يكون مظهره مناسبا لملكة المستقبل، إلى جانب زوجها الأنيق".

ووُضع تمثال كيت بعد ما يقرب من 14 شهرا على إعلان الأميرة الشابة عن معاناتها من مرض السرطان. ولم تكشف مطلقا عن طبيعة مرضها، لكنها أعلنت في منتصف يناير/كانون الثاني أنها في طور الشفاء.

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وجاء الإعلان عن إصابتها بالسرطان بعد أسابيع قليلة من إعلان إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان.

ووُضع تمثال لدوقة كامبريدج، واسمها الحقيقي كيت ميدلتون، لأول مرة في المتحف في أبريل/نيسان 2012، بعد عام من زواجها من الأمير وليام.