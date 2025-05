الملك تشارلز: "أنا في الجانب الأفضل" من رحلتي مع السرطان

في تصريح مؤثر، أعرب العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث عن تفاؤله بشأن تقدمه في علاج السرطان، مشيرا إلى أنه يعتقد بأنه "في الجانب الأفضل" من رحلته مع المرض. خلال زيارة رسمية إلى مدينة برادفورد في 15مايو/أيار الجاري، التقى الملك تشارلز، برفقة الملكة كاميلا، بصافينا خان، وهي بائعة زهور تعافت من السرطان.

تحدثت بائعة الزهور مع تشارلز عندما زار مركز "إمباكت هب يوركشاير" للقاء أصحاب الأعمال المحليين الذين يدعمون المجتمعات المتنوعة في برادفورد، وقدمت للملك باقة زهور مستوحاة من حديقة منزله في هايغروف.

بعد حديثها مع تشارلز، قالت خان "سألني عن حالي، فسألته عن حاله. تبادلنا بعض المجاملات في النهاية، لكن المحادثة كانت ممتعة."، عندما سألته عن صحته، أشار لها بإبهام مرفوع وقال "أود أن أعتقد أنني في الجانب الأفضل" من رحلته مع السرطان.

يتلقى الملك تشارلز الثالث علاجًا مستمرًا منذ تشخيص إصابته بنوع غير مُعلن من السرطان في مطلع عام 2024. ورغم عدم الكشف عن طبيعة المرض، أكد القصر الملكي أن الملك يتلقى رعاية منتظمة كمريض خارجي في إحدى العيادات المتخصصة بلندن، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن حالته الصحية.

The King has said he'd 'like to think he's on the better side' of his cancer journey as he continues his weekly cycle of treatment.

His Majesty opened up during a visit to Bradford yesterday, alongside the Queen, celebrating 2025's City of Culture.

Cameron Walker reports. pic.twitter.com/cfPfxGFsQU

— GB News (@GBNEWS) May 16, 2025