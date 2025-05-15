مقتل مؤثرة مكسيكية خلال بث مباشر من صالون تجميل

أعلنت النيابة العامة المكسيكية عن مقتل مؤثرة شابة بالرصاص أول أمس الثلاثاء خلال بث مباشر عبر "تيك توك"، حيث يتابعها 100 ألف شخص.

وقتلت فاليريا ماركيز (23 عاما) في ولاية خاليسكو في غربي المكسيك خلال تصويرها أحد مقاطع الفيديو التي تتمحور حول التجميل وأسلوب الحياة، والتي حظي بعضها بنحو 800 ألف مشاهدة.

ووقعت الجريمة قرابة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) داخل صالون تجميل تملكه في زابوبان.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مقطعُ الفيديو الذي كانت تصوّر ماركيز اللحظات الأخيرة للشابة الشقراء وهي ترتدي قميصا بلون "الفوشيا" وفي يديها دمية محشوة تلقتها كهدية.

ويُسمَع صوت رجل من الخارج يسألها "هل أنت فاليريا؟"، فترد عليه الشابة "نعم". تقطع الصوت وتقع بعد ثوانٍ قليلة تحت تأثير طلقات الرصاص.

النيابة العامة قالت في بيان "بحسب النتائج الأولية، كانت (ماركيز) في صالون التجميل الخاص بها عندما دخل رجل وأطلق عليها النار مرات عدة، مما أدى إلى مقتلها".

وأضافت النيابة العامة أن شرطة البلدية وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة على خط الطوارئ، وأكدت وفاة الشابة.

ولم تبلغ قط فاليريا ماركيز عن أي تهديدات، بحسب خوان خوسيه فرانجي رئيس بلدية زابوبان، الذي قال "ليس لدينا أي سجل (للضحية) في سجلات مكتب المدعي العام أو شرطة زابوبان".

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وأعلنت السلطات عن فتح تحقيق في جريمة مقتلها.

ولم تشر التحقيقات الأولية حتى الآن إلى وجود صلة بين جريمة قتل المؤثرة وعصابات الجريمة المنظمة.

تقع زابوبان في ضواحي مدينة غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، معقل عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون.

يشار إلى أن معدلات العنف ضد المرأة مرتفعة في المكسيك، إذ تتعرّض 70% من النساء فوق سن 15 عاما لشكل من أشكال الاعتداء مرة واحدة على الأقل في حياتهن، بحسب الأمم المتحدة.