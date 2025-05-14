"يا له من عملٍ رائع".. ترامب يعبّر عن إعجابه برخام الديوان الأميري القطري

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التصميم الداخلي لمبنى الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، ووصف الرخام الأبيض المستخدم بـ"المثالي"، وقال "أنا معجب بهذه الغرفة والرخام أبيض يصعب شراؤه، حين أسرح بنظري أرى أنكم قمتم بعمل رائع"، جاء ذلك بعد التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى الدوحة، وكان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، تم خلالها إطلاق 21 طلقة مدفعية، فضلا عن أداء "العرضة" أمام الديوان، شاركت فيها فرق الخيالة التي تضم خيولا عربية أصيلة والإبل التي ترمز للبيئة القطرية والتراث الوطني الأصيل.

يذكر أن الديوان الأميري عرف قديما بقلعة البدع، وهي في الأصل قلعة شيدت في القرن الثامن عشر وكانت محصنة بأبراج للمراقبة، وخلال فترة الوجود العثماني (1871-1915) سميت بقلعة العسكر، وبعد رحيل العثمانيين في عهد حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم تولى مهمة إصلاح القلعة لتصبح فيما بعد مقرا لحكام قطر، وعرفت بقصر الدوحة وكذلك بقلعة الشيوخ.

وفي عام 1971، وبعد إنهاء المعاهدة الأنجلو-قطرية لسنة 1916، تغيّر لقب حاكم دولة قطر إلى أمير، وأصبحت القلعة تُعرف بالديوان الأميري.

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وفي مطلع الثمانينيات شيد مبنى جديد للديوان الأميري بجانب القصر القديم، وانطلق العمل الإداري فيه عام 1989، وهو يضم إلى جانب مكتب الأمير: مكتب نائب الأمير، ومكتب رئيس مجلس الوزراء.

ويعتبر الديوان الأميري المقر الرئيسي للحكم في قطر، والجهاز السيادي فيها، والمكتب الإداري لأمير البلاد، وهو حلقة الوصل بين الأمير وكافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج، يقوم بإحاطته بأهم المستجدات محليا ودوليا، ويعرض عليه مشاريع القوانين والأدوات التشريعية للنظر في المصادقة عليها، ويبلغ توجيهاته للجهات المعنية.