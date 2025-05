"سايبرترك" تلفت الأنظار في استقبال ترامب بالدوحة

لفت انضمام مركبة "سايبرترك" (Cybertruck) من شركة "تسلا" (Tesla) إلى أسطول الشرطة القطرية نظر الإعلامية الأميركية لورا إنغراهام خلال زيارتها إلى الدوحة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إنغراهام كتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شرطة قطر باتت تتنقل الآن بسيارات "سايبرترك" الحمراء من "تسلا". وسيلة التنقل المستقبلية لإيلون ماسك أصبحت رسميا مركبة الموكب الأمني. حتى الشرطة أصبحت تحب تسلا".

Qatar's police are now rolling in red @Tesla Cybertrucks. @ElonMusk’s ride of the future just became the official motorcade escort. Even the cops love Tesla. pic.twitter.com/EUnJcd3cJY

— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) May 14, 2025