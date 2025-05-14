رادار سويسري يضبط "بطة مسرعة" والشرطة تعلّق

رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات وسط سويسرا بطة كانت تطير بسرعة زائدة، في حين أظهرت اللقطات أن الطائر قد يكون معتادا على هذا النوع من "المخالفات" وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقد فوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت -أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة في 13 أبريل/نيسان- أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، حسب ما ذكرت البلدية على صفحتها على فيسبوك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومترا في الساعة بمنطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومترا، لكن القضية التي أوردتها صحيفة "برنر تسايتونغ" أول أمس الاثنين أثارت الريبة.

فقد تبين أنه قبل 7 سنوات، وفي التاريخ والمكان نفسيهما، رصد الرادار بطة كانت تطير بالسرعة نفسها، أي 52 كيلومترا في الساعة، وفق ما قالت البلدية التي تساءلت عما إذا كان ذلك خدعة أو صورة تم التلاعب بها.

وعند سؤالها عن هذه الشكوك، أكدت الشرطة استحالة التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

وتجري معايرة أنظمة الحاسوب واختبارها سنويا من المعهد الفدرالي السويسري للمترولوجيا، كما أوضحت البلدية في منشورها.

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وتُعدّ البطة البرية، وتحديدا نوع المالارد، من أسرع أنواع البط الطائر في العالم. إذ يمكن أن تبلغ سرعتها القصوى أثناء الطيران نحو 105 كيلومترات في الساعة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 110 كيلومترات، خاصة عند الهروب من خطر أو الطيران مع الريح.

أما متوسط سرعتها أثناء التحليق -في الظروف الطبيعية- فيتراوح بين 65 و80 كيلومترا في الساعة، مما يجعلها من الطيور القادرة على قطع مسافات طويلة بثبات وكفاءة، خصوصا خلال مواسم الهجرة.