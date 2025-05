بعد صراخ ومشادات في الجو.. شركة طيران تطالب راكبا بتعويضات مالية ضخمة

اضطرت طائرة تابعة لشركة "جيت 2" كانت في طريقها من إدنبره إلى قبرص إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مدينة سالونيك اليونانية، بسبب سلوك عدائي ومثير للفوضى من قبل راكب مخمور، لتعلن الشركة البريطانية عزمها ملاحقة الراكب قانونيا والمطالبة بتعويض قد يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني نتيجة الأضرار والتكاليف الناتجة عن تحويل الرحلة.

وبحسب روايات الشهود وتقارير الصحافة البريطانية، بدأ الراكب في إحداث الفوضى بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، إذ ضغط مرارا على زر النداء وبدأ يصرخ مطالبا بخدمة أسرع، ما أثار التوتر داخل المقصورة. وعندما حاول طاقم الطائرة وبعض الركاب تهدئته، زاد من حدة سلوكه، مسببا حالة من القلق بين المسافرين.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في منتجع لارنكا القبرصي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، لكن الأحداث أجبرتها على التوقف في سالونيك، حيث تدخلت السلطات اليونانية وقامت بإنزال الراكب المتسبب في الفوضى.

Jet2 flight from Edinburgh to Cyprus forced to divert due to ‘drunk’ passenger https://t.co/WKql3BSqZT

— The Scottish Sun (@ScottishSun) May 11, 2025