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طفل باكستاني يجمع حطام طائرة مسيّرة ويعرضه للبيع

طفل باكستاني يجمع حطام طائرة هندية مسيّرة ويبيعه وسط تصاعد التوترات بين البلدين
طفل باكستاني يجمع حطام طائرة هندية مسيّرة ويبيعه وسط تصاعد التوترات بين البلدين (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/5/2025

في خضم التصعيد العسكري المتفاقم بين الهند وباكستان، ظهرت مشاهد غير مألوفة في بعض المدن الباكستانية، حيث وثقت مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي قيام مدنيين، بينهم أطفال، بجمع أجزاء من طائرات هندية مسيّرة سقطت بعد الهجمات الأخيرة، وعرضها للبيع.

وفي مقطع لافت انتشر على نطاق واسع، ظهر طفل يحمل جزءا من طائرة مسيّرة هندية من طراز "هاروب" (Harop)، وهي طائرة هجومية تُعرف بقدراتها الانتحارية في تصيُّد الأهداف بدقة عالية. ووفقا للمقطع، بدا الطفل وكأنه يستعد لبيع هذا الجزء في أحد الأسواق المحلية.

وفي فيديو آخر، يُشاهد عدد من المدنيين الباكستانيين وهم يجلسون على الأرض ويعرضون بقايا الطائرة للبيع، محددين سعرها بنحو 10 آلاف روبية باكستانية (ما يعادل 36 دولارا) للكيلوغرام الواحد من حطام الطائرة، كما ورد في المنشورات المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي حادثة منفصلة أثارت الجدل، شهدت مدينة لاهور مشهدا آخر طريفا وخطيرا في آن، حيث التُقطت صور لشاب باكستاني وهو يفر على دراجة نارية حاملا جزءا من طائرة مسيّرة هندية أسقطت في منطقة راقية سكنية. ويُسمع صوت رجل في المقطع المتداول يقول إن الشاب هرب بالمكوّن بعد أن ثبّته على خزان وقود الدراجة، بينما تمكّن أفراد من القبض على الراكب الذي كان يرافقه دون استعادة القطعة.

كما أظهرت مقاطع أخرى مجموعة من الشباب يلتقطون صورا وهم يحملون أجزاء من المسيّرات، وكان بينهم جندي باكستاني يشاركهم المشهد.

تأتي هذه المشاهد بعد أيام من اشتعال التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين، وذلك منذ الهجوم الذي شهدته منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية في 22 أبريل/نيسان الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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