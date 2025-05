طفل باكستاني يجمع حطام طائرة مسيّرة ويعرضه للبيع

في خضم التصعيد العسكري المتفاقم بين الهند وباكستان، ظهرت مشاهد غير مألوفة في بعض المدن الباكستانية، حيث وثقت مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي قيام مدنيين، بينهم أطفال، بجمع أجزاء من طائرات هندية مسيّرة سقطت بعد الهجمات الأخيرة، وعرضها للبيع.

وفي مقطع لافت انتشر على نطاق واسع، ظهر طفل يحمل جزءا من طائرة مسيّرة هندية من طراز "هاروب" (Harop)، وهي طائرة هجومية تُعرف بقدراتها الانتحارية في تصيُّد الأهداف بدقة عالية. ووفقا للمقطع، بدا الطفل وكأنه يستعد لبيع هذا الجزء في أحد الأسواق المحلية.

⚡️JUST IN:

A Pakistani boy holds the engine of an Israeli-made Harop drone that was shot down over Link Road in Karachi.

The boy said he wanted to use it as an engine for his motorcycle. pic.twitter.com/5CITClynWd

— S2FUncensored (@S2FUncensored) May 8, 2025