طفل باكستاني يجمع حطام طائرة مسيّرة ويعرضه للبيع

في خضم التصعيد العسكري المتفاقم بين الهند وباكستان، ظهرت مشاهد غير مألوفة في بعض المدن الباكستانية، حيث وثقت مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي قيام مدنيين، بينهم أطفال، بجمع أجزاء من طائرات هندية مسيّرة سقطت بعد الهجمات الأخيرة، وعرضها للبيع.

وفي مقطع لافت انتشر على نطاق واسع، ظهر طفل يحمل جزءا من طائرة مسيّرة هندية من طراز "هاروب" (Harop)، وهي طائرة هجومية تُعرف بقدراتها الانتحارية في تصيُّد الأهداف بدقة عالية. ووفقا للمقطع، بدا الطفل وكأنه يستعد لبيع هذا الجزء في أحد الأسواق المحلية.

⚡️JUST IN: A Pakistani boy holds the engine of an Israeli-made Harop drone that was shot down over Link Road in Karachi. The boy said he wanted to use it as an engine for his motorcycle. pic.twitter.com/5CITClynWd — S2FUncensored (@S2FUncensored) May 8, 2025

وفي فيديو آخر، يُشاهد عدد من المدنيين الباكستانيين وهم يجلسون على الأرض ويعرضون بقايا الطائرة للبيع، محددين سعرها بنحو 10 آلاف روبية باكستانية (ما يعادل 36 دولارا) للكيلوغرام الواحد من حطام الطائرة، كما ورد في المنشورات المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Pakistani's selling the Indian drone at Rs. 10,000/KG , children running away with the parachutes… WE ARE NOT A SERIOUS COUNTRY 😭pic.twitter.com/f24M9HIeuN — Ahmad Warraich (@ahmadwaraichh) May 9, 2025

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وفي حادثة منفصلة أثارت الجدل، شهدت مدينة لاهور مشهدا آخر طريفا وخطيرا في آن، حيث التُقطت صور لشاب باكستاني وهو يفر على دراجة نارية حاملا جزءا من طائرة مسيّرة هندية أسقطت في منطقة راقية سكنية. ويُسمع صوت رجل في المقطع المتداول يقول إن الشاب هرب بالمكوّن بعد أن ثبّته على خزان وقود الدراجة، بينما تمكّن أفراد من القبض على الراكب الذي كان يرافقه دون استعادة القطعة.

Indian Drone stolen from Lahore’s DHA Phase 6 last night! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ASgkeAjm6j — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 10, 2025

كما أظهرت مقاطع أخرى مجموعة من الشباب يلتقطون صورا وهم يحملون أجزاء من المسيّرات، وكان بينهم جندي باكستاني يشاركهم المشهد.

Pakistani's Stealing drones (Do waqt ki Roti mil jaegi ab)😭

pic.twitter.com/uSLZ18XYdk — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 10, 2025

تأتي هذه المشاهد بعد أيام من اشتعال التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين، وذلك منذ الهجوم الذي شهدته منطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية في 22 أبريل/نيسان الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.