شاهد.. هجوم سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في الهند

شهدت مباراة كأس السوبر الهندية لكرة القدم بين فريقي إنتر كاشي ومومباي سيتي، والتي أقيمت على أرضية ملعب كالينغا بمدينة بوبانسوار، حادثة غير مألوفة تسببت في توقف المباراة مؤقتا، بعد أن هاجم سرب نحل أرض الملعب بشكل مفاجئ.

فمع حلول الدقيقة 32 من الشوط الأول، تفاجأ اللاعبون والحكام والمشجعون بسرب من النحل يهاجم الملعب، ما دفع الجميع إلى الاختباء فورا بحثا عن ملجأ. وهرع اللاعبون إلى الأرض، في حين لجأ بعض الحكام إلى حافة الملعب، بينما قام المشجعون في المدرجات بتغطية رؤوسهم بالمناديل والملابس تفاديا للّسعات.

وأفادت التقارير أن أحد المشجعين ضرب خلية نحل عن طريق الخطأ في المدرجات، ما أدى إلى تحفيز النحل على الهجوم، وأسفر عن إصابة الحكم وعدد من الحضور بلسعات مباشرة، وهو ما أثار حالة من الذعر في صفوف الحاضرين.

🐝 | WATCH: Honey-bee attack in today's #KalingaSuperCup match between Inter Kashi and Mumbai City FC interrupts the game midway! Someone in the stands struck a honeycomb nearby, which triggered the bees to sting the referee and some of the fans 🤕 Hope everyone's alright. pic.twitter.com/g9YvSBdcNf — The Best 🇮🇳 ⚽ Moments (@Moments_ISL) April 27, 2025

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المباراة توقفت لأكثر من 10 دقائق، حاول خلالها المنظمون احتواء الموقف، قبل أن يتم استئناف اللعب وسط أجواء من الحذر والقلق، حيث ظهر عدد من اللاعبين وهم يواصلون اللعب مع تغطية رؤوسهم جزئيا.

وانتهى اللقاء بفوز مومباي سيتي على نظيره إنتر كاشي بنتيجة 1-0، بفضل هدف لاليانزوالا تشانغتي في الدقيقة 71، ما أهل فريقه إلى نصف نهائي البطولة.

وليست هذه المرة الأولى التي تؤثر فيها أسراب النحل على مجريات المباريات. ففي الشهر الماضي، شهد ملعب السواسي بمحافظة المهدية وسط شرق تونس، حادثة مشابهة خلال مباراة في الدرجة الثالثة من الدوري التونسي.

حيث اجتاحت أسراب نحل مفاجئة أرضية الملعب، ما تسبب في إصابة لاعبين وجماهير بحالة من الفوضى والهلع. وتم تعليق المباراة مؤقتا قبل أن يتم استدعاء مربّي نحل محلي نجح في نقل الخلية إلى موقع آخر. ومع انحسار التهديد، استُؤنفت المباراة وعادت الأجواء إلى طبيعتها.