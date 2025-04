ترامب قد "يعاقب" أمل كلوني لمشاركتها في قضية الجنائية الدولية ضد نتنياهو

أفادت تقارير إعلامية أن المحامية أمل كلوني، زوجة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني، قد تواجه حظرا لدخول الولايات المتحدة بموجب عقوبات جديدة مقترحة من الرئيس دونالد ترامب.

وتداولت صحف عالمية، أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت المحامية الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان، البالغة من العمر 47 عاما، ومحامين بريطانيين بارزين آخرين من فرض عقوبات عليهم من ترامب، قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة، حيث يمتلك آل كلوني منزلا.

وتأتي هذه العقوبات ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

Amal Clooney, wife of George Clooney, could be barred from entering the U.S. under Trump’s proposed sanctions over the ICC case against Prime Minister Netanyahu. – NYP pic.twitter.com/hzxNLnL2jO

— Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2025