شاهد.. زلزال إسطنبول يفاجئ مذيعة على الهواء وأستاذ وطلّابه يخرّون سجّدا

هزّ زلزال قوي مدينة إسطنبول التركية -اليوم الأربعاء- موقعا حالة من الهلع في صفوف السكان، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة وفق المعطيات الأولية، في حين وثقت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع لحظات الزلزال وردود فعل مختلفة للمواطنين.

وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في بحر مرمرة قبالة سواحل منطقة سيلفري، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب إسطنبول. وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن عمق الزلزال كان ضحلا، عند نحو 10 كيلومترات فقط، مما زاد من قوة تأثيره.

واستمر الزلزال بين 10 و15 ثانية، شعر به السكان في معظم أنحاء المدينة، مما دفع الآلاف إلى الخروج من منازلهم إلى الشوارع والساحات العامة، وسط حالة من القلق والانفعال الشديد.

وتصدّر مشهد مذيعة تركية كانت على الهواء مباشرة وقت الزلزال، المشاهد الأكثر تداولا، إذ أظهرت اللقطات اهتزازات الكاميرا وأستوديو البث، في حين تمسّكت المذيعة بهدوئها، متابعة التغطية رغم التوتر الظاهر، مما نال إشادة من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي مقطع آخر، ظهرت حالة من الهلع داخل أحد المطاعم المزدحمة، حيث هرع الزبائن إلى الخارج مع اهتزاز المكان بشكل مفاجئ، في مشهدٍ يعكس لحظات الذعر التي عاشها كثيرون خلال الزلزال.

📌 Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem; Ümraniye'de deprem anı kamerada pic.twitter.com/QN2RHDXITT — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) April 23, 2025

وثّقت مقاطع أخرى ردود فعل مختلفة في المساجد، حيث أظهر أحد الفيديوهات تفاعلا فوريا من طلاب وأستاذهم خلال تلاوتهم للقرآن الكريم، إذ هرعوا إلى السجود لحظة وقوع الهزة الأرضية.

هرعوا إلى السجود أثناء تلاوتهم القرآن الكريم.. #فيديو متداول يوثق ردة فعل أساتذة وطلاب في أحد مساجد #إسطنبول لحظة وقوع الزلزال pic.twitter.com/pcmQmrM3Oq — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) April 23, 2025

وفي مشهد طريف وعفوي، أصرّ أحد الحلاقين في منطقة باشاكشهير على إتمام عمله لزبونه، لكن في الهواء الطلق، إذ نقل الكرسي خارج الصالون وواصل الحلاقة في الشارع، كحلّ سريع للهروب من الهزات الارتدادية.

أما المشهد الأكثر لفتا، فكان من إحدى العيادات البيطرية، حيث اضطر طبيب بيطري إلى استكمال عملية جراحية لقطّة مريضة داخل سيارة مركونة في الشارع، هربا من خطر الزلزال بعد اضطراره لمغادرة العيادة.

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وأعلنت السلطات التركية عن عدة هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الرئيسي، كان أبرزها هزة بقوة 4.9 درجات وأخرى بقوة 3.9، مما زاد من حالة القلق في صفوف السكان.

وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن الزلزال سجّل قوة 6.02 درجات، مؤكدا أن مركزه في بحر مرمرة وعلى عمق 10 كيلومترات، وهي مواصفات تتطابق مع ما أعلنته الجهات التركية.

أعاد الزلزال إلى الأذهان الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط 2023، وبلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بشدة 7.5 درجات بعد ساعات. وخلفت الكارثة آنذاك أكثر من 53 ألف قتيل في 11 محافظة تركية، إضافة إلى نحو 6 آلاف ضحية في شمال سوريا.

ويُذكر أن تركيا تقع على خطّي صدع رئيسيين، مما يجعلها عرضة دائمة للهزات الأرضية والزلازل، في حين تحث الجهات المختصة المواطنين باستمرار على الاستعداد والتأهب لحالات الطوارئ الزلزالية.