تجولت في أكثر المواقع حراسة.. القطة "صوفي" تخطف الأضواء في البيت الأبيض

في حادثة طريفة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت قطة رمادية ترتدي طوقا يحمل اسم "صوفي"، وهي تتجول بكل هدوء في ساحات البيت الأبيض، إحدى أكثر المناطق الأمنية تحصينا في العالم، في مشهد نادر لم يمر مرور الكرام على الصحفيين والحاضرين.

Cat spotted at White House, prowling north lawn. She has a collar and possibly an airtag pic.twitter.com/HR8D5xPKBh — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 18, 2025

القطة رُصدت وهي تتجول في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، حيث لاحظ الصحفيون المتواجدون حركتها، فسارعوا إلى توثيق لحظات ظهورها بصور ومقاطع فيديو، أظهرت مدى هدوئها وهي تمر وسط تدابير أمنية مشددة تفرضها الخدمة السرية الأميركية، والتي تشمل كاميرات مراقبة، وحواجز إلكترونية، ودوريات راجلة على مدار الساعة.

ووفق ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، فإن صوفي استمرت في التجوال إلى أن وصلت إلى غرفة المؤتمرات الصحفية الشهيرة، حيث يُطرح عادةً الأسئلة على المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مما استدعى تدخل الموظفين حفاظا على سلامتها.

وبعد البحث والتنسيق، تمكّن موظفو البيت الأبيض من التواصل مع صاحب القطة، ويدعى أليك أوغستين، الذي حضر لاستعادتها سالمة، بعد أن شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل لساعات.

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وعلى الرغم من الطابع الطريف للواقعة، فإن الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى إمكانية اختراق هذا الموقع شديد الحراسة، ولو عبر "مخلوق لطيف" مثل صوفي، كما لقيت ردود فعل طريفة من المستخدمين، الذين سخروا من قدرة القطة على الدخول إلى مكان يُعد الوصول إليه أمرا شبه مستحيل للبشر دون تصاريح أمنية معقدة، وكتب أحد المعلقين "إذا كانت صوفي قد وصلت للبيت الأبيض، فما الذي يمنعها من خوض الانتخابات المقبلة؟".