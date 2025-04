تجولت في أكثر المواقع حراسة.. القطة "صوفي" تخطف الأضواء في البيت الأبيض

في حادثة طريفة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت قطة رمادية ترتدي طوقا يحمل اسم "صوفي"، وهي تتجول بكل هدوء في ساحات البيت الأبيض، إحدى أكثر المناطق الأمنية تحصينا في العالم، في مشهد نادر لم يمر مرور الكرام على الصحفيين والحاضرين.

Cat spotted at White House, prowling north lawn. She has a collar and possibly an airtag pic.twitter.com/HR8D5xPKBh

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 18, 2025