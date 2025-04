لماذا سقطت عشرات طيور السنونو صريعة في أحد شوارع أستراليا؟

في مشهد أثار صدمة بين المارة والمهتمين بالحياة البرية، سقطت عشرات طيور السنونو ميتة أو مصابة أمام واجهة متجر "آبل" في شارع "راندل مول" التجاري بمدينة أديلايد الأسترالية، بعد أن اصطدمت بنوافذ زجاجية ضخمة لم تتمكن من تمييزها.

ووفق تقديرات السلطات، فإن ما لا يقل عن 50 طائرا من نوع السنونو الشجري (تري مارتن) لقي حتفه في الحادث، فيما يُرجّح أن مئات أخرى تأثرت بدرجات متفاوتة.

جاءت هذه الحادثة بعد أشهر من قيام سلطات مدينة أديلايد بتركيب شبكات على أشجار شارع لي ستريت، أحد أكثر شوارع التسوق شهرة في المدينة، بهدف منع طيور السنونو الشجرية من التجمع والتعشيش، استجابة لشكاوى أصحاب المتاجر من الإزعاج والمخاوف الصحية الناجمة عن فضلات الطيور.

لكن الإجراء أدى إلى نتيجة غير متوقعة؛ إذ انتقلت الطيور إلى أشجار وسط مركز راندل التجاري، حيث وقعت الكارثة. ومع بحثها عن مأوى، بدأت الطيور بالاصطدام بالواجهات الزجاجية للمتاجر، خصوصا واجهة متجر آبل الحديثة والشفافة.

Shocking footage filmed at one of Australia’s busiest shopping strips shows the moment dozens of birds plummeted into the Apple store’s front windows.

The problem has been ongoing for two weeks. The US-based tech giant says it's going to fix the problemhttps://t.co/L3mSIGKIzx

