لماذا سقطت عشرات طيور السنونو صريعة في أحد شوارع أستراليا؟

في مشهد أثار صدمة بين المارة والمهتمين بالحياة البرية، سقطت عشرات طيور السنونو ميتة أو مصابة أمام واجهة متجر "آبل" في شارع "راندل مول" التجاري بمدينة أديلايد الأسترالية، بعد أن اصطدمت بنوافذ زجاجية ضخمة لم تتمكن من تمييزها.

ووفق تقديرات السلطات، فإن ما لا يقل عن 50 طائرا من نوع السنونو الشجري (تري مارتن) لقي حتفه في الحادث، فيما يُرجّح أن مئات أخرى تأثرت بدرجات متفاوتة.

هجرة قسرية من "لي ستريت" إلى "راندل مول"

جاءت هذه الحادثة بعد أشهر من قيام سلطات مدينة أديلايد بتركيب شبكات على أشجار شارع لي ستريت، أحد أكثر شوارع التسوق شهرة في المدينة، بهدف منع طيور السنونو الشجرية من التجمع والتعشيش، استجابة لشكاوى أصحاب المتاجر من الإزعاج والمخاوف الصحية الناجمة عن فضلات الطيور.

لكن الإجراء أدى إلى نتيجة غير متوقعة؛ إذ انتقلت الطيور إلى أشجار وسط مركز راندل التجاري، حيث وقعت الكارثة. ومع بحثها عن مأوى، بدأت الطيور بالاصطدام بالواجهات الزجاجية للمتاجر، خصوصا واجهة متجر آبل الحديثة والشفافة.

Shocking footage filmed at one of Australia’s busiest shopping strips shows the moment dozens of birds plummeted into the Apple store’s front windows. The problem has been ongoing for two weeks. The US-based tech giant says it's going to fix the problemhttps://t.co/L3mSIGKIzx — Michael Dahlstrom (@mb_dahlstrom) April 17, 2025

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منظمة الحيوانات البرية تطالب بتدخل فوري

من جانبها، نددت منظمة "الحيوانات البرية في أستراليا" بما وصفته بـ"تقصير في الحماية البيئية"، مطالبة بإزالة الشبكات عن الأشجار في الشارع، واستخدام ستائر أو إضاءة خافتة في الأوقات ذات الخطورة العالية لتقليل حوادث الاصطدام، إلى جانب تركيب مواد خاصة على الزجاج تجعل وجوده واضحا للطيور.

وقالت المنظمة إن القرار البلدي بعزل الطيور عن بيئتها الأصلية لم يراعِ التوازن البيئي، وإن التعامل مع فضلات الطيور يجب ألا يكون على حساب أرواحها.

بلدية أديلايد تدافع.. و"آبل" تتحرك

وفي تعليقه على الحادثة، قال متحدث باسم مجلس مدينة أديلايد إن المجلس "على دراية بزيادة اصطدام الطيور بالنوافذ"، مشددا على أن سلامة الطيور من "أولويات المجلس"، وإن الإجراءات مثل تحسين الإضاءة أظهرت بعض الفاعلية في الحد من الحوادث.

وأضاف أن انعكاسات أشجار الدردار الصينية على الزجاج قد تكون السبب الرئيسي، حيث تحاول الطيور التحليق نحو تلك الانعكاسات معتقدة أنها أشجار حقيقية.

بدورها، أعلنت شركة "آبل" أنها بصدد تركيب غشاء خاص على السطح الخارجي للزجاج مزوّد بطبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية، تساعد الطيور على تمييز الزجاج، إلا أنها لم تحدد موعد التنفيذ.

يُشار إلى أن طيور السنونو الشجرية تتوافد منذ أكثر من عقد من الزمن على شارع "لي"، حيث كانت تشكّل مشهدا مألوفا ومحببا للزوار وسكان المدينة، لا سيما في المساء. إلا أن هذا الوجود مثّل بالنسبة للبعض مصدرا لـ"خطر صحي كبير"، بسبب فضلاتها التي تتساقط على الأرصفة والمقاهي.

وفي محاولة لإبعادها، لجأت البلدية إلى تغطية الأشجار بالشبكات، ما دفع بالطيور إلى الهجرة قسرا، وأدى بشكل مباشر إلى موجة من الاصطدامات القاتلة في مواقع جديدة غير مهيأة.