شاهد.. أرنب يتسبب بحريق في طائرة أميركية وهبوطها اضطراريا

اضطرت طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى تنفيذ هبوط اضطراري، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار مدينة دنفر بولاية كولورادو، إثر اندلاع حريق في أحد المحركات بسبب اصطدام أرنب بري.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومضات لهب متكررة تتصاعد من المحرك الأيمن للطائرة، بعد فترة وجيزة من الإقلاع، بينما كانت الطائرة في طريقها إلى مدينة إدمونتون الكندية.

وقال الطيار في تسجيل صوتي موجه إلى برج المراقبة، نقلته شبكة "إيه بي سي": "أرنب مر عبر المحرك رقم 2… هذا كافٍ للعودة".

وذكر أحد الركاب أن الطائرة تعرضت لاهتزازات عنيفة، عقب سماع دوي قوي يُعتقد أنه وقع لحظة ابتلاع المحرك للأرنب، مما دفع الطاقم لاتخاذ قرار بالعودة فورا.

وأفاد مصدر تقني في هيئة الطيران بأن الفرق الفنية اكتشفت لاحقا بقايا حيوان صغير داخل المحرك، تبين أنه أرنب بري، يُرجّح أنه تسلل إلى جسم الطائرة خلال توقفها الليلي في أحد المهابط الجانبية في مطار دنفر.

وكشفت تسجيلات الاتصالات بين الطيارين وبرج المراقبة أن المراقبين رصدوا "انفجارات نارية" تتصاعد من المحرك، قبل أن يؤكد الطيار فقدانا كاملا للمحرك نتيجة الاصطدام.

Chaos on a United Airlines flight heading to Edmonton after one of the engines caught on fire due to what the airline called a ‘wildlife strike.’

