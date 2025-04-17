شاهد.. أرنب يتسبب بحريق في طائرة أميركية وهبوطها اضطراريا

اضطرت طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى تنفيذ هبوط اضطراري، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار مدينة دنفر بولاية كولورادو، إثر اندلاع حريق في أحد المحركات بسبب اصطدام أرنب بري.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومضات لهب متكررة تتصاعد من المحرك الأيمن للطائرة، بعد فترة وجيزة من الإقلاع، بينما كانت الطائرة في طريقها إلى مدينة إدمونتون الكندية.

United Airlines flight engine catches fire after takeoff due to a rare RABBIT strike pic.twitter.com/D3Ne0SfsuN — Breaking911 (@Breaking911) April 16, 2025

وقال الطيار في تسجيل صوتي موجه إلى برج المراقبة، نقلته شبكة "إيه بي سي": "أرنب مر عبر المحرك رقم 2… هذا كافٍ للعودة".

وذكر أحد الركاب أن الطائرة تعرضت لاهتزازات عنيفة، عقب سماع دوي قوي يُعتقد أنه وقع لحظة ابتلاع المحرك للأرنب، مما دفع الطاقم لاتخاذ قرار بالعودة فورا.

تفاصيل الحادث وتقارير فنية

وأفاد مصدر تقني في هيئة الطيران بأن الفرق الفنية اكتشفت لاحقا بقايا حيوان صغير داخل المحرك، تبين أنه أرنب بري، يُرجّح أنه تسلل إلى جسم الطائرة خلال توقفها الليلي في أحد المهابط الجانبية في مطار دنفر.

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وكشفت تسجيلات الاتصالات بين الطيارين وبرج المراقبة أن المراقبين رصدوا "انفجارات نارية" تتصاعد من المحرك، قبل أن يؤكد الطيار فقدانا كاملا للمحرك نتيجة الاصطدام.

Chaos on a United Airlines flight heading to Edmonton after one of the engines caught on fire due to what the airline called a ‘wildlife strike.’ After the crew declared a mayday and shut down the right engine, the plane made an emergency landing in Denver, its original point of… pic.twitter.com/NDC8dGdkD1 — YEGWAVE (@yegwave) April 16, 2025

من جهتها، أكدت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أن الطائرة، التي كانت تقل 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عادت بسلام إلى المطار، دون تسجيل أي إصابات.

وفي بيان رسمي لمجلة بيبول، قال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز: "عادت رحلتنا 2325 من دنفر إلى إدمونتون بأمان، بسبب احتمال اصطدام مع حيوان بري. قمنا بإعادة الطائرة إلى البوابة، وتم تجهيز طائرة بديلة لنقل الركاب."

اصطدامات متكررة ولكنها نادرة مع الأرانب

وأعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية فتح تحقيق في الحادثة، مؤكدة أن اصطدام الطائرات بالحيوانات أمر شائع نسبيا في الولايات المتحدة، حيث سُجّل العام الماضي أكثر من 20 ألف حادث اصطدام بالحيوانات، معظمها من الطيور.

لكن اصطدام الطائرات بأرانب برية يُعد نادرا، إذ تشير بيانات الهيئة إلى 4 حوادث فقط من هذا النوع خلال العام الجاري حتى الآن.