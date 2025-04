سرقة "سينمائية" في لوس أنجلوس.. لصوص يحفرون نفقا ويستولون على مجوهرات بـ20 مليون دولار

كشفت شرطة مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية عن تفاصيل عملية سرقة غير مسبوقة استهدفت محل مجوهرات عائلي في حي برودواي وسط المدينة، حيث تمكن لصوص مجهولون من الاستيلاء على بضائع تتجاوز قيمتها الأولية 10 ملايين دولار، وقدّرها المالكون لاحقا بنحو 20 مليون دولار، من دون أن يُطلق أي إنذار أو تُسجل كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة.

وفي واقعة توصف بأنها أقرب إلى مشاهد أفلام السينما، أقدم اللصوص على حفر نفق عبر جدار خرساني متعدد الطبقات، وصولا إلى محل "لاف جويلز" (Love Jewels)، مستغلين عقارا مهجورا مجاورا للمحل. وأظهرت لقطات المراقبة من خارج المتجر لحظة دخولهم من خلال فتحة كبيرة حفروها في الجدار الفاصل بين المبنيين.

