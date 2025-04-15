شاهد.. "جدار من الرمل" يضرب خنشلة الجزائرية ويُربك موسم الفلاحين

ضربت عاصفة رملية ضخمة منطقة النمامشة جنوب ولاية خنشلة شرقي الجزائر أمس الاثنين، متسببة في خسائر فادحة في الحقول الزراعية، وحالة من الذعر بين المزارعين الذين هرعوا لمغادرة الأراضي قبل وصول موجات الغبار الكثيف.

مشهد رهيب لحظة دخول العاصفة الغبارية صحراء النمامشة جنوب ولاية خنشلة #الجزائر 🚨🚨🚨

14-4-2025

سبحان ربي العظيم و بحمده

Algeria 🇩🇿- Namacha desert pic.twitter.com/KMkvHzHTrX — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 15, 2025

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصوّرة توثّق لحظة زحف "جدار رملي" هائل على المنطقة الزراعية، إذ أظهرت المقاطع سحبا كثيفة من الغبار تتحرك بسرعة مذهلة نحو الحقول، مخلفة وراءها رمالا غطت المنطقة بالكامل، وخلّفت انعداما شبه كلي في الرؤية.

هنا ايضا مشهد من العاصفة الغبارية الحمراء التي ضربت منطقة جنوب ولاية خنشلة في #الجزائر تحديدا صحراء النمامشة 🚨🚨🚨

14-4-2025

Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/Q3mrAlXWyZ — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 15, 2025

خبراء الأرصاد يطلقون على هذه الظاهرة النادرة اسم "العاصفة الجدارية الرملية"، وهي نوع من العواصف التي تتشكل فيها جدران ضخمة من الرمال نتيجة الرياح القوية والمفاجئة، وتشكل تهديدا على الصحة العامة، لاسيما من حيث تأثيرها على الجهاز التنفسي، فضلا عن أضرارها المادية.

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وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن العاصفة تسببت في تلف محاصيل واسعة من الخضر والفواكه، خصوصا المزروعات التي كانت في مرحلة الإزهار أو بداية النضج، كما اقتُلعت العديد من الأشجار الصغيرة بفعل شدة الرياح.

وتعرضت قنوات الري للردم، مما أدى إلى خنق جذور النباتات بفعل تراكم الرمال، في حين سُجلت حالات نفوق لبعض رؤوس الماشية جراء الاختناق بالغبار الكثيف.

وإلى جانب الأضرار الطبيعية، توقفت أعمال الفلاحة في عدد من المناطق بعد تضرر المعدات الزراعية من الرمال المتنقلة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه الشريحة الحيوية من المجتمع في ذروة الموسم الزراعي.

وفي ظل استمرار تقلبات الطقس، أطلقت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرات جديدة بشأن احتمال تسجيل عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، مما يُنذر بتفاقم الأوضاع في المناطق الزراعية المتضررة.

ودعت السلطات السكان والفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر، وتفادي العمل في الحقول خلال الفترات التي يُتوقع فيها هبوب رياح قوية أو ظهور اضطرابات جوية، مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب لتقديم الدعم اللازم.