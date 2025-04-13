مصر.. النيابة تُخلي سبيل شاب واقعة ضرب الحيوان والشارع يتعرف على السائحة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الشاب المتورط في واقعة الاعتداء على حمار بمنطقة أهرامات الجيزة، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهره وهو يضرب الحيوان بعنف بكرباج، قبل أن تحاول سائحة هولندية منعه، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحفٌ مصرية نقلت عن مصادر أمنية، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية الشاب واستجوابه، حيث أقر خلال التحقيقات بأنه اعتدى على الحمار بسبب "عدم استقراره في مكانه"، نافيا في الوقت ذاته أي اعتداء على السيدة الهولندية.

وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الطرفين بضمان محل إقامتهما، مع استمرار التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

من السيدة الهولندية؟

تُدعى السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تطارد الشاب وتصرخ في وجهه، جوك فاندربوست، وتبلغ من العمر 36 عاما. كانت قد جاءت إلى مصر في زيارة سياحية، لكن حبها للحضارة المصرية دفعها للاستقرار في منطقة نزلة السمان بعد زواجها من رجل مصري، بحسب صحفٍ محلية.

جوك تُعرف في محيطها المحلي كناشطة في رعاية الحيوان، حيث أسّست مركزا تطوعيا بسيطا لعلاج الحمير والجِمال والخيول مجانا.

وأكد شهود عيان أن جوك تدخلت بعد أن شاهدت الشاب يعتدي على الحمار أمام المارة، ولم تتردد في ملاحقته والاحتجاج على سلوكه، وهو ما وثّقه مقطع الفيديو المنتشر.

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وقد لاقت تصرفاتها إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا أنها "نموذج إنساني مشرف في الدفاع عن الكائنات الضعيفة"، بينما رأى آخرون أن رد فعلها كان عنيفا.

قضية تتجاوز الواقعة

وقد أعادت الحادثة إلى الواجهة النقاشات الدائرة حول حقوق الحيوان في المواقع السياحية المصرية، خاصة في منطقة الأهرامات التي تستخدم فيها الحيوانات لنقل الزوار.

وتطالب جمعيات حقوق الحيوان في مصر منذ سنوات بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استخدام العنف ضد الحيوانات، مع الدعوة لتبني حلول بديلة وصديقة للبيئة مثل العربات الكهربائية داخل المناطق الأثرية.