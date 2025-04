رد ساخر من متاجر صينية على قرارات ترامب التجارية

في رد ساخر وخارج عن المألوف على قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بنسبة 25%، علّق أحد المتاجر في مدينة صينية كبرى لافتة عند مدخله كتب عليها: "نرحب بالعملاء الأميركيين، ولكن ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 104%".



هذا الرد الساخر لم يكن حالة فردية، فسرعان ما بدأت شركات صينية أخرى باتباع النهج ذاته، مُعلنة عن فرض رسوم مبالغ فيها على الزبائن الأميركيين، في رسالة واضحة مفادها: إذا كانت الحرب التجارية مستمرة، فنحن مستعدون، ولكن بطريقتنا الخاصة.

اللافتة التي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة من التعليقات الساخرة والداعمة من مستخدمين صينيين اعتبروها تعبيرًا شعبيا عن الرفض لسياسات ترامب التجارية.

The red slogan says: Our store charges an additional 104% service fee for American customers. pic.twitter.com/gs52X5WLxh

— Johannes Maria (@luo_yuehan) April 10, 2025