رد ساخر من متاجر صينية على قرارات ترامب التجارية

في رد ساخر وخارج عن المألوف على قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بنسبة 25%، علّق أحد المتاجر في مدينة صينية كبرى لافتة عند مدخله كتب عليها: "نرحب بالعملاء الأميركيين، ولكن ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 104%".



هذا الرد الساخر لم يكن حالة فردية، فسرعان ما بدأت شركات صينية أخرى باتباع النهج ذاته، مُعلنة عن فرض رسوم مبالغ فيها على الزبائن الأميركيين، في رسالة واضحة مفادها: إذا كانت الحرب التجارية مستمرة، فنحن مستعدون، ولكن بطريقتنا الخاصة.

اللافتة التي سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة من التعليقات الساخرة والداعمة من مستخدمين صينيين اعتبروها تعبيرًا شعبيا عن الرفض لسياسات ترامب التجارية.

The red slogan says: Our store charges an additional 104% service fee for American customers. pic.twitter.com/gs52X5WLxh — Johannes Maria (@luo_yuehan) April 10, 2025

القرار الأميركي

في أبريل/نيسان 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 125%. وعلّل ترامب قراره بأنه يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية مما وصفه "بالممارسات التجارية غير العادلة" من جانب بكين.

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ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن رسوما جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية ستدخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى بدء محادثات عاجلة مع شركاء تجاريين آخرين تأثروا بالرسوم الجمركية الشاملة.

وقد انخفضت الأسهم الأميركية الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون مستوى 5000 نقطة لأول مرة منذ ما يقرب من عام. ويتراجع المؤشر الآن بنسبة 18.9% عن أعلى مستوى له في 19 فبراير/شباط، وهو قريب من الانخفاض بنسبة 20% الذي يُميز سوقًا هابطة.

الرد الصيني

جاء رد الفعل الصيني رسميا عبر فرض رسوم انتقامية بنسبة 84% على الواردات الأميركية. لكن ما أثار الانتباه هو الرد الشعبي، مثل هذه اللافتة الساخرة التي اعتبرها كثيرون تعبيرًا بسيطًا عن رفض الغضب الصيني المتنامي من السياسات الأميركية.

التأثير على السوق

أثرت الرسوم الجديدة بشكل مباشر على التجار الصينيين، خاصة العاملين عبر منصات مثل أمازون، إذ بدأت شركات صينية عديدة تفكر في تقليص صادراتها أو رفع أسعارها بشكل كبير، مما يهدد التبادل التجاري بين البلدين.