مصر.. وفاة سيدة تواصلت مع المنقذين هاتفيا من تحت أنقاض مبنى منهار

شهدت محافظة أسيوط المصرية انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق يقع في حي شرق المدينة، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص حتى الآن، في حين تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال باقي الضحايا من تحت الأنقاض.

وخلال عمليات الإنقاذ، تلقت فرق الدفاع المدني اتصالًا من سيدة حاولت إنقاذ نفسها وتوجيه رجال الإنقاذ إلى مكانها، قبل أن تودع الحياة تحت الركام.

وأفادت السلطات بأن العقار المنهار سبق وصدر له قرار إزالة رسمي، في حين أكد الأهالي أن هذا العقار كان يعاني من تصدعات واضحة وشكاوى سابقة.

وقد تم انتشال 6 جثث حتى الآن، في حين نُقل مصاب وحيد إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما تصادف وجوده في محيط العقار لحظة الانهيار.

وأشار بعض شهود العيان إلى أنهم سمعوا أصوات تصدّع قوية قبيل الانهيار، وسارعوا لمحاولة إنقاذ الجيران.

وتستمر الآن عمليات رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين محتملين، وسط حالة من الحزن والذهول في صفوف أهالي الحي، خاصة بعد تداول مقاطع صوتية للسيدة نهال وهي تناشد فرق الإنقاذ في لحظاتها الأخيرة.