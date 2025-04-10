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شاهد.. بلدة ألمانية تستخدم أضواء بطابع عصر "الفايكينغ" لإرشاد المشاة

Haddeby, Schleswig-Holstein, Germany stührenberg viking traffic light
بلدة هاديبي بولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية وضعت أضواءا بطابع عصر "الفايكينغ" على إشارات المرور (وكالة الأنباء الألمانية)
10/4/2025

في إطار مبادرة محلية لتخليد تاريخ بلدة صغيرة في شمال ألمانيا، وُضعت أضواء بطابع عصر "الفايكينغ" لتوجيه المشاة في البلدة.

وتساعد معابر المشاة المصممة بطابع عصر "الفايكينغ" في بلدة هاديبي بولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي ألمانيا) الأفراد على عبور طريق "بي 76″، الواقع بالقرب من مدخل متحف "هايثابو فايكينغ" في البلدة.

Haddeby, Schleswig-Holstein, Germany stührenberg viking traffic light
إشارات المرور الجديدة وضعت بالقرب من مدخل متحف "هايثابو فايكينغ" في هاديبي (وكالة الأنباء الألمانية)

مدير مكتب بلدة هاديبي رالف فيدرسن قال إن إحدى نساء البلدة رأت إشارة مرور على شكل يعود إلى عصر الفايكينغ في الدانمارك، ثم سألته عن سبب عدم وجود إشارة مماثلة لها في موقع التراث العالمي ببلدتهم.

وتبنّت البلدة الفكرة، وبدأت إجراءات من أجل الحصول على موافقة.

وقال فيدرسن "ليس من السهل الابتعاد عن أشكال إشارات المرور العادية".

وقام مصمم غرافيك محلي بتطوير الأشكال التي قدمت من أجل الموافقة عليها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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