شاهد.. بلدة ألمانية تستخدم أضواء بطابع عصر "الفايكينغ" لإرشاد المشاة

في إطار مبادرة محلية لتخليد تاريخ بلدة صغيرة في شمال ألمانيا، وُضعت أضواء بطابع عصر "الفايكينغ" لتوجيه المشاة في البلدة.

وتساعد معابر المشاة المصممة بطابع عصر "الفايكينغ" في بلدة هاديبي بولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي ألمانيا) الأفراد على عبور طريق "بي 76″، الواقع بالقرب من مدخل متحف "هايثابو فايكينغ" في البلدة.

مدير مكتب بلدة هاديبي رالف فيدرسن قال إن إحدى نساء البلدة رأت إشارة مرور على شكل يعود إلى عصر الفايكينغ في الدانمارك، ثم سألته عن سبب عدم وجود إشارة مماثلة لها في موقع التراث العالمي ببلدتهم.

وتبنّت البلدة الفكرة، وبدأت إجراءات من أجل الحصول على موافقة.

وقال فيدرسن "ليس من السهل الابتعاد عن أشكال إشارات المرور العادية".

وقام مصمم غرافيك محلي بتطوير الأشكال التي قدمت من أجل الموافقة عليها.