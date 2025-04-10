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طاردته وضربته.. سائحة تهاجم سائسا في الجيزة والأمن يحقق

سائحة أجنبية تضرب شابا مصريا بسبب تعنيف الأخير لحيوان https://x.com/abdullah91194/status/1910234751304163329
سائحة أجنبية تضرب شابا مصريا بسبب تعامله "القاسي" مع حيوان (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/4/2025

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في مصر، حيث ظهرت سائحة أجنبية وهي تطارد سائسا في منطقة الجيزة الأثرية بعد أن شاهدته يتعامل بطريقة وصفتها بـ"القاسية" مع حيوان، في مشهد التُقط بعدسة أحد الزوار وانتشر بسرعة بين الرواد.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، كانت السائحة الأجنبية تتجول في المنطقة الأثرية عندما لاحظت سلوك السائس تجاه الحيوان، الأمر دفعها للتدخل بغضب وتوجيه كلمات حادة له، قبل أن تحاول ضربه وتطارده أثناء فراره من المكان.

الفيديو الذي رصد هذه الواقعة أثار موجة تفاعل وتعليقات واسعة على منصات التواصل.

وتفاوتت آراء المستخدمين بين من أيّد تصرف السائحة معتبرين أن معاملة الحيوانات في بعض المواقع السياحية تستدعي تحركا عاجلا، وبين من دعا إلى التريث وتفهم ملابسات الواقعة قبل إصدار الأحكام.

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وعقب انتشار الفيديو، أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيزة فتح تحقيق رسمي لتحديد هوية السائس المتورط في الواقعة، والتأكد من صحة المقطع المتداول تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الجارية تشمل مراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة في محيط المنطقة، واستجواب عدد من العاملين والزوار الذين قد يكونون شهودا في الواقعة، في إطار التزام السلطات بضمان معاملة إنسانية للحيوانات لا سيما في المواقع السياحية التي تستقطب آلاف الزوار يوميا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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