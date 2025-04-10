طاردته وضربته.. سائحة تهاجم سائسا في الجيزة والأمن يحقق

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في مصر، حيث ظهرت سائحة أجنبية وهي تطارد سائسا في منطقة الجيزة الأثرية بعد أن شاهدته يتعامل بطريقة وصفتها بـ"القاسية" مع حيوان، في مشهد التُقط بعدسة أحد الزوار وانتشر بسرعة بين الرواد.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، كانت السائحة الأجنبية تتجول في المنطقة الأثرية عندما لاحظت سلوك السائس تجاه الحيوان، الأمر دفعها للتدخل بغضب وتوجيه كلمات حادة له، قبل أن تحاول ضربه وتطارده أثناء فراره من المكان.

الفيديو الذي رصد هذه الواقعة أثار موجة تفاعل وتعليقات واسعة على منصات التواصل.

فيديو متداول لسائحة تضرب سائس تعدى بالضرب العنيف على حمار بمنطقة ابوالهول.

"تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية. pic.twitter.com/ppguRoWihM — عبدالله البراك ابومحمد (@abdullah91194) April 10, 2025

وتفاوتت آراء المستخدمين بين من أيّد تصرف السائحة معتبرين أن معاملة الحيوانات في بعض المواقع السياحية تستدعي تحركا عاجلا، وبين من دعا إلى التريث وتفهم ملابسات الواقعة قبل إصدار الأحكام.

سائحة أجنبية في زيارة لمصر

تلقن شاب مصري درساً بسبب تعنيفه

للحيوان وتركض خلفه بالعصا…👌🤠🤠🤠 pic.twitter.com/5Cb1W97a8z — ↩فُوًزيوفَ↪ (@FOZUOF) April 8, 2025

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وعقب انتشار الفيديو، أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيزة فتح تحقيق رسمي لتحديد هوية السائس المتورط في الواقعة، والتأكد من صحة المقطع المتداول تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فضيحة احنا ببنضرب في بلدنا !!

سائحة اجنبية في مصر شافت مصري بيضرب حمار راحت تدخلت بدون اي حق وضربت المصري في ارضه وبين شعبه pic.twitter.com/CrCXrhb1fs — شعبان أبو فسيخة (@UO18K) April 8, 2025

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الجارية تشمل مراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة في محيط المنطقة، واستجواب عدد من العاملين والزوار الذين قد يكونون شهودا في الواقعة، في إطار التزام السلطات بضمان معاملة إنسانية للحيوانات لا سيما في المواقع السياحية التي تستقطب آلاف الزوار يوميا.