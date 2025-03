ناشطون يكتبون على أرض منتجع ترامب للغولف: غزة ليست للبيع!

رسمت مجموعة من فناني الغرافيتي شعارات مؤيدة لغزة في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا.

جماعة "فلسطين أكشن" نشرت صورا لعبارات مثل "غزة حرة" و"فلسطين حرة" مكتوبة بالطلاء الأحمر على جدران الملعب، إلى جانب رسائل احتجاجية على سياسات ترامب، بما في ذلك عبارة "غزة ليست للبيع" التي نُقشت على أحد ملاعب الغولف.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.

"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.

Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025