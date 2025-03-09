ناشطون يكتبون على أرض منتجع ترامب للغولف: غزة ليست للبيع!

رسمت مجموعة من فناني الغرافيتي شعارات مؤيدة لغزة في منتجع تيرنبيري للغولف المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا.

جماعة "فلسطين أكشن" نشرت صورا لعبارات مثل "غزة حرة" و"فلسطين حرة" مكتوبة بالطلاء الأحمر على جدران الملعب، إلى جانب رسائل احتجاجية على سياسات ترامب، بما في ذلك عبارة "غزة ليست للبيع" التي نُقشت على أحد ملاعب الغولف.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland. "GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up. Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025

وقالت منظمة "فلسطين أكشن" في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "بينما يحاول ترامب التعامل مع غزة وكأنها ملكية خاصة به، عليه أن يدرك أن ممتلكاته ليست في مأمن من أيدينا".

BREAKING: Trump's Turnberry Golf Resort is fully shut today after actionists dug up the greens and painted 'Gaza is not for sale' on the lawn. Yesterday, it was ranked #3 golf course in Europe. Today, its shut. pic.twitter.com/xmCRncaqIv — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025

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في المقابل، قالت شرطة أسكتلندا، في بيان رسمي، "حوالي الساعة 4:40 صباحا من يوم السبت 8 مارس/آذار 2025، تلقينا بلاغا عن أضرار لحقت بملعب الغولف ومبنى على طريق ميدينز في تيرنبيري. والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

ولم تصدر إدارة منتجع تيرنبيري أي تعليق رسمي حتى الآن.

تصريحات ترامب حول غزة

ويأتي الحدث على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، حيث اقترح مرارا إفراغ القطاع من سكانه الفلسطينيين وإعادة تطويره تحت إدارة أميركية.

وفي تصريح سابق خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب "ستتولى الولايات المتحدة قطاع غزة وسنقوم بإدارته بطريقتنا".

كما أشار إلى أنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، الأمر الذي تراجع عنه لاحقا، واقترح منح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة إعماره.

متظاهر يرفع علم فلسطين من برج بيغ بن

في حادثة منفصلة، شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجا دراماتيكيا، حيث تسلق رجل برج بيغ بن في قصر وستمنستر، ورفع علم فلسطين وظل يردد هتافات من بينها "الحرية لفلسطين".

This moment will never be forgotten! 📸A man waving a Palestinian flag climbed the Big Ben tower at London's Palace of Westminster, shouting "free Palestine." pic.twitter.com/nxqgvgMrfh — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 8, 2025

ووفقا لشرطة العاصمة البريطانية، فقد بدأ الرجل تسلق الأقسام السفلية من برج إليزابيث فجر يوم السبت، وبقي معتصما لمدة 16 ساعة قبل أن يتم إنزاله وإلقاء القبض عليه.

وقال متحدث باسم شرطة لندن "عملنا بالتعاون مع وكالات أخرى، بما في ذلك فرقة الإطفاء في لندن، وقمنا بنشر ضباط متخصصين لإنهاء الحادث في أسرع وقت ممكن مع تقليل المخاطر على الأرواح".

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وقد انتشرت صور المتظاهر وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني فوق أحد أبرز المعالم التاريخية في بريطانيا، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.