مسافر يائس يحاول إيقاف طائرة بعد أن فوّت رحلته

في واقعة غريبة شهدتها تشيلي مؤخرًا، أقدم مسافر يائس على محاولة إيقاف طائرة بعد أن فاتته رحلته. ووفقًا للتقارير الإعلامية، اقتحم المدرج وراح يلوّح بيديه في محاولة يائسة لجذب انتباه الطيارين، لكن جهوده لم تؤتِ ثمارها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة المسافر وهو يركض على المدرج في محاولة للفت انتباه الطاقم، بينما واصلت الطائرة حركتها دون أن تتوقف.

In a case of security breach, a 29-year-old man managed to enter the apron of the Puerto Montt El Tepual Airport (PMC) of Chile and positioned himself right in front of a LATAM A320 passenger plane to prevent it from taxiing. Minutes later he was arrested by a security guard and… pic.twitter.com/GKsgZVGD19 — FL360aero (@fl360aero) March 4, 2025

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، أقدم راكب يبلغ من العمر 29 عامًا على السير فوق المدرج واعتراض طريق طائرة تابعة لشركة الطيران لاتام في مطار إل تيبوال الدولي بمدينة بويرتو مونت في تشيلي.

تمكن الرجل من دخول ساحة انتظار الطائرات، حيث وقف أمام طائرة ركاب من طراز لاتام A320 محاولًا منعها من التحرك على المدرج.

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وبعد دقائق، ألقت قوات الأمن القبض عليه، بمساعدة موظفي المديرية العامة للطيران المدني، قبل تسليمه إلى الشرطة، التي بدورها ستحيله إلى محكمة العاصمة الإقليمية

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي يواجه فيها الراكب مشكلات قانونية، إذ سبق أن اعتُقل بتهمتي التهديد والسرقة.

في سياق متصل، أثار رئيس بلدية بويرتو مونت، رودريجو وينرايجت، تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المطار خلال مقابلة مع إذاعة دونا.

وقال وينرايجت: "من المؤكد أن هذه الحادثة تدفعنا إلى إعادة النظر في السياسات الأمنية المعتمدة داخل المطار".

ووفقًا للتقارير، فقد المسافر أعصابه بعد أن رفض أحد موظفي شركة الطيران مساعدته في العودة إلى إحدى الدول الكاريبية.

وكان قد أقدم قبل ستة أشهر على تصرف مشابه في المطار، بعد أن زعم أنه اشترى تذكرة سفر، لكنه مُنع من تسجيل الوصول لعدم حيازته تأشيرة دخول.