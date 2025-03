مسافر يائس يحاول إيقاف طائرة بعد أن فوّت رحلته

في واقعة غريبة شهدتها تشيلي مؤخرًا، أقدم مسافر يائس على محاولة إيقاف طائرة بعد أن فاتته رحلته. ووفقًا للتقارير الإعلامية، اقتحم المدرج وراح يلوّح بيديه في محاولة يائسة لجذب انتباه الطيارين، لكن جهوده لم تؤتِ ثمارها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة المسافر وهو يركض على المدرج في محاولة للفت انتباه الطاقم، بينما واصلت الطائرة حركتها دون أن تتوقف.

In a case of security breach, a 29-year-old man managed to enter the apron of the Puerto Montt El Tepual Airport (PMC) of Chile and positioned himself right in front of a LATAM A320 passenger plane to prevent it from taxiing.

Minutes later he was arrested by a security guard and… pic.twitter.com/GKsgZVGD19

— FL360aero (@fl360aero) March 4, 2025