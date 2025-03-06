لص يبتلع أقراطًا بقيمة 769 ألف دولار قبل لحظات من اعتقاله

في حادثة لافتة شهدتها ولاية فلوريدا، أقدم لص على ابتلاع أقراط مسروقة تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار، قبل لحظات من إلقاء الشرطة القبض عليه الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقارير الشرطة المحلية، فقد اتُهم جايثان جيلدر، البالغ من العمر 32 عامًا، بخداع موظفي متجر تيفاني آند كو في فلوريدا، حيث ادّعى أنه ممثل رياضي محترف، مما دفعهم إلى عرض مجموعة من المجوهرات الفاخرة أمامه.

وأشارت التقارير إلى أن جيلدر انتحل صفة وكيل أحد لاعبي فريق أورلاندو ماجيك لكرة السلة، مدعيًا أن اللاعب مهتم بشراء مجوهرات ثمينة. وقد اصطحبه الموظفون إلى غرفة كبار الشخصيات، حيث تمكن من سرقة زوجين من الأقراط المرصعة بالألماس بقيمة 769 ألفا و500 دولار، إضافة إلى خاتم تبلغ قيمته 587 ألف دولار، والذي نجحت السلطات لاحقًا في استعادته.

Man swallows stolen Tiffany's earrings before police arrest him https://t.co/5CeBLrquvc — BBC News (World) (@BBCWorld) March 5, 2025

بعد تنفيذ السرقة في 26 فبراير/شباط، حاول جيلدر الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من تعقب سيارته على الطريق السريع I-10 في مقاطعة واشنطن أثناء توجهه إلى تكساس. وخلال عملية اعتقاله في 28 من الشهر نفسه، أبدى جيلدر مقاومة للسلطات وابتلع عدة أشياء، وفقًا لتقرير الشرطة.

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وكشفت فحوصات الأشعة السينية عن وجود "أجسام غريبة" داخل جهازه الهضمي، يُعتقد أنها الأقراط المسروقة. وبحسب التقارير، تساءل جيلدر أثناء احتجازه عما إذا كان سيتم اتهامه بناء على ما وُجد في معدته، معترفًا بندمه لعدم التخلص من المجوهرات بإلقائها من نافذة السيارة.

وفي وقت لاحق، نشرت الشرطة صورة بالأشعة السينية تُظهر بطنه، حيث بدا بوضوح وجود جسم غريب داخله.

في لقطات المراقبة التي نشرتها الشرطة، ظهر جايثان جيلدر -الذي ينحدر من تكساس، وفقًا لقناة فوكس 35 أورلاندو- وهو يسرق مجوهرات من أحد المناضد داخل المتجر محاولًا مغادرة الغرفة.

وصرّحت الشرطة لمجلة بيبول قائلة "أقدم جيلدر على الاستيلاء على الأقراط بالقوة، وقاوم محاولات أحد الموظفين لمنعه. ثم هرع خارج المتجر باتجاه ساحة انتظار السيارات، حيث استقل سيارة وفر هاربا".

وكشفت التحقيقات أن لجيلدر سجلًا إجراميًا حافلًا، إذ سبق تورطه في عملية سرقة سابقة استهدفت متجر تيفاني آند كو في هيوستن عام 2022، إلى جانب كونه مطلوبًا بموجب 48 مذكرة اعتقال نشطة في ولاية كولورادو.