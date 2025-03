المعارضة الصربية تشعل البرلمان بقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع

تحولت الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان الصربي إلى مشهد فوضوي، بعدما أقدم نواب المعارضة على إشعال القنابل الدخانية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، في خطوة تصعيدية لدعم الاحتجاجات المناهضة للفساد التي تهز البلاد منذ أشهر.

وخلال الجلسة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء، وبعد تصويت الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب التقدمي الصربي على جدول الأعمال، اندفع عدد من نواب المعارضة نحو رئيسة البرلمان آنا برنابيتش، مما أدى إلى اشتباك بينهم وبين حراس الأمن.

وفي مشهد دراماتيكي، ألقى بعض النواب قنابل دخانية داخل القاعة، تسببت في انتشار دخان أسود ووردي، وسط نقل تلفزيوني مباشر يُظهر حالة من الذعر والفوضى داخل البرلمان.

#Serbia 🇷🇸: another crazy day in the parliament as opposition lawmakers lit fireworks in protests of #Vucic's corrupt government. pic.twitter.com/gzGWMPQ9yc

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2025