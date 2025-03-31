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شاهد.. أحمد الشرع ينحني لتقبيل يد والده بعد صلاة العيد في قصر الشعب

كومبو للرئيس الشرع خلال تقبيل يد والده اليوم
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال تقبيل يد والده اليوم (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/3/2025

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صباح اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر، مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بالمناسبة.

وظهر الرئيس الشرع في الفيديو وهو ينحني لتقبيل يد والده، حسين الشرع، عند قدومه لتهنئته بالعيد، قبل أن يعانقه في مشهد مؤثر نال تفاعلا واسعا. وتُعتبر هذه واحدة من المرات النادرة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري في مشاهد مصوّرة على وسائل الإعلام.

لاقى المشهد تفاعلا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بهذه اللفتة التي حملت معاني الاحترام. كما أثنى البعض على ظهور الرئيس بهذا الشكل البسيط والعفوي.

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فيما وصف متابعون المشهد بأنه "حق الأب على ولده أن يقبل يديه ورأسه في كل وقت ومناسبة ولو كان رئيسا للجمهورية".

وكتب أحد المتابعين "رئيس الجمهورية العربية السورية يقبل يد أباه هذا دليل على التواضع وواجب على كل إنسان ان يقبل يد الأب مهما على شأن الابن فلا يترفع عن فضل الأب".

العيد الأول بعد سقوط الأسد

أدى السوريون في كافة المحافظات السورية صباح اليوم الاثنين أول صلاة عيد الفطر المبارك بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية العام الماضي.

وأدى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزراء آخرون، ومفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، صلاة عيد الفطر في مصلى قصر "الشعب" الرئاسي في العاصمة دمشق.

وقال الشرع في كلمة له عقب الصلاة إن "سوريا أمامها طريق طويل وشاق ولكنها تملك كل مقومات البناء على جميع المستويات".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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