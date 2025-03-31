شاهد.. أحمد الشرع ينحني لتقبيل يد والده بعد صلاة العيد في قصر الشعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صباح اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر، مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع وهو يستقبل المهنئين بالمناسبة.

#فيديو متداول يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يقبّل يد والده أثناء سلامه على المهنئين بعيد الفطر في قصر الشعب بـ #دمشق pic.twitter.com/68SkgIk8dv — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 31, 2025

وظهر الرئيس الشرع في الفيديو وهو ينحني لتقبيل يد والده، حسين الشرع، عند قدومه لتهنئته بالعيد، قبل أن يعانقه في مشهد مؤثر نال تفاعلا واسعا. وتُعتبر هذه واحدة من المرات النادرة التي يظهر فيها والد الرئيس السوري في مشاهد مصوّرة على وسائل الإعلام.

لاقى المشهد تفاعلا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بهذه اللفتة التي حملت معاني الاحترام. كما أثنى البعض على ظهور الرئيس بهذا الشكل البسيط والعفوي.

الرئيس #أحمد_الشرع ينحني ليقبّل يد والده، حسين الشرع، خلال مراسم تهنئة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بـ #دمشق أخضع الأسد وروسيا وكسرى لهيبته

ثم خضع لوالده إجلالًا وتقديرا أما والله هذا هو مسك الختام❤️ pic.twitter.com/rnY5FT7FGN — أحمد شوقي🇧🇭 (@Bo_shawQii) March 31, 2025

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فيما وصف متابعون المشهد بأنه "حق الأب على ولده أن يقبل يديه ورأسه في كل وقت ومناسبة ولو كان رئيسا للجمهورية".

تعبيرا عن الاحترام والتقدير قام السيد الرئيس أحمد الشرع بتقبيل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب pic.twitter.com/l6xSm85jev — Mohamed Khalid محمد خالد (@MohamedKha2322) March 31, 2025

وكتب أحد المتابعين "رئيس الجمهورية العربية السورية يقبل يد أباه هذا دليل على التواضع وواجب على كل إنسان ان يقبل يد الأب مهما على شأن الابن فلا يترفع عن فضل الأب".

العيد الأول بعد سقوط الأسد

أدى السوريون في كافة المحافظات السورية صباح اليوم الاثنين أول صلاة عيد الفطر المبارك بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية العام الماضي.

وأدى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزراء آخرون، ومفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، صلاة عيد الفطر في مصلى قصر "الشعب" الرئاسي في العاصمة دمشق.

وقال الشرع في كلمة له عقب الصلاة إن "سوريا أمامها طريق طويل وشاق ولكنها تملك كل مقومات البناء على جميع المستويات".