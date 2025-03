"أوبر المسلح".. تطبيق جديد يوفر حراسًا شخصيين عند الطلب في أميركا

بات بإمكان الأفراد العاديين طلب حراس شخصيين مسلحين عبر تطبيق جديد يحمل اسم "بروتيكتر" (Protector) يتيح لهم الحصول على خدمات أمنية احترافية بضغطة زر، تماما كما يُطلب سائق من "أوبر".

التطبيق أُطلق حديثا في كل من لوس أنجلوس ونيويورك، ويتيح للمستخدمين استئجار سيارات فاخرة يقودها عناصر أمن سابقون أو حاليون، من ذوي الخبرة في الجيش أو إنفاذ القانون.

ويكمن الفارق الرئيسي عن خدمات النقل التقليدية هو أن وظيفة السائق الأساسية ليست التوصيل، بل توفير الحماية الأمنية للمستخدمين أثناء تنقلهم، سواء لمرافقتهم خلال ليلة في المدينة أو تأمين رحلاتهم إلى المطار.

'Uber with guns': New app allows Americans to hire armed security and a motorcade https://t.co/VD2hVvLHuP pic.twitter.com/bmiWIyKGoO

منذ إطلاق التطبيق حقق شهرة واسعة، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" تُظهر أشخاصا يستخدمون الخدمة، إذ يظهر حراس شخصيون يرتدون بزات رسمية ويحملون أسلحة نارية مرخصة، يرافقون العملاء ويوصلونهم بأمان إلى وجهاتهم.

ففي أحد المقاطع، تظهر امرأة في المقعد الخلفي لسيارة فاخرة، بينما يقترب منها رجلان مسلحان يحملان مشروبها المفضل، مما يُظهر التطبيق في صورة خدمة نخبوية فاخرة وليس مجرد خيار أمني.

وفي فيديو آخر، شوهدت امرأة تُنقل إلى المطار برفقة فريق أمني يحمل أمتعتها ويوصلها إلى بوابة الطائرة، مما يعكس جانبا آخر من الخدمة التي تركز على الراحة والأمان في آن واحد.

يُمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق وطلب حارس شخصي مسلح وفقا لاحتياجاتهم، إذ تشمل الخدمة:

جميع الحراس العاملين ضمن التطبيق حاصلون على تراخيص حكومية لحمل الأسلحة النارية، ويشمل فريق العمل عناصر شرطة وعسكريين سابقين، مما يضمن مستوى عاليا من الاحترافية والأمان.

وفقا لتقديرات شركة "آب فيغرز" المتخصصة في التطبيقات، تم تحميل "بروتيكتر" من قبل 97 ألف مستخدم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من إطلاقه، في 17 فبراير/شباط 2025.

وارتفع التطبيق سريعا إلى المرتبة الثالثة في تصنيف تطبيقات السفر على متجر "آبل"، لكنه تراجع لاحقا إلى المركز 70 بعد انحسار موجة الفضول الأولية.

ورغم الإقبال الكبير، يطرح التطبيق تساؤلات عن مدى حاجة المستخدم العادي لخدمات أمنية مسلحة، والتكلفة المرتفعة التي تجعل الخدمة مقتصرة على رجال الأعمال والمشاهير، إلى جانب قدرة التطبيق على المساهمة في نشر ثقافة الاعتماد على الأسلحة لحل المشاكل الأمنية بدلا من تعزيز الأمن المجتمعي.

إضافة إلى ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن التطبيق قد يُستخدم أيضا من قبل أفراد مشبوهين أو لأغراض غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول الرقابة والتنظيم الحكومي لمثل هذه الخدمات.

What if tragedy didn’t have to strike? We revisit the murder of UnitedHealthcare’s CEO and examine how a Protector may have changed the outcome. pic.twitter.com/XA2PLNadiS

— Protector (@bookprotectors) January 6, 2025