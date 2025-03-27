مصر.. "إخلاء بالقوة" لسيدة على يد مالك عقار يثير الغضب والداخلية تتحرك

قررت النيابة العامة المصرية حجز طبيب على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء الجسدي على سيدة مسنة داخل منزلها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك إلى حين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة التي أثارت غضبا واستنكارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة مسنة #بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان #الزقازيق بالشرقية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها… pic.twitter.com/9VCv7Eyw4k — وزارة الداخلية (@moiegy) March 26, 2025

وبحسب المعلومات الأولية، تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من ابنة السيدة المعتدى عليها، اتهمت فيه الطبيب -الذي يملك العقار الذي تسكن فيه والدتها بمنطقة الغشام- بالاعتداء الجسدي واللفظي على والدتها بسبب خلافات تتعلق بعقد الإيجار ومبلغ التأمين.

وقالت الابنة إن المتهم تعمد قطع المياه والكهرباء عن الشقة في محاولة للضغط على والدتها لإخلاء العقار، مما أدى إلى مشادة كلامية تطورت لاحقا إلى اعتداء، حيث هاجم الطبيب السيدة المسنة داخل منزلها، رغم وضعها الصحي الحرج ومعاناتها من كسر في القدم.

إعلان

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة الاعتداء، الذي أثار غضبا ومطالبات بسرعة التحرك لمحاسبة الجاني.

بسبب الإيجار.. طبيب يسحل مسنة مكسورة القدم في مشهد صادم بالشرقية pic.twitter.com/tUY2oviQN2 — Huna Masr هنا مصر (@hnamasr) March 26, 2025

في أعقاب الحادث، تحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض على الطبيب، وأفادت مصادر أمنية بأن المتهم اعترف بارتكابه الاعتداء خلال التحقيقات الأولية.

ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في انتظار نتائج تحريات المباحث، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهم.