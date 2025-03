كوكاكولا تسحب آلاف العبوات من الأسواق بسبب "تلوّث محتمل"

أعلنت شركة كوكاكولا عن سحب أكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي "كوكاكولا أورجينال تايست" من الأسواق في الولايات المتحدة، وذلك بعد اكتشاف احتمال تلوثها بـ"أجسام غريبة"، هي عبارة عن جزيئات بلاستيكية، بحسب ما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA).

ووفقا لتفاصيل القرار، يشمل السحب تحديدا 864 عبوة كبيرة، تحتوي كل منها على 12 علبة بحجم 12 أونصة، وقد تم توزيع هذه المنتجات في ولايتي إلينوي وويسكونسن.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العملية ضمن "الفئة الثانية" من عمليات السحب، أي أن المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، مع احتمال ضئيل لحدوث إصابات خطيرة.

Coca-Cola recalls 10K soda cans due to ‘foreign object contamination’ — Here’s what to know https://t.co/HK3NnGoa1I pic.twitter.com/MJ0ArQ2ovs

— NY Post Business (@nypostbiz) March 25, 2025