كوكاكولا تسحب آلاف العبوات من الأسواق بسبب "تلوّث محتمل"

أعلنت شركة كوكاكولا عن سحب أكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي "كوكاكولا أورجينال تايست" من الأسواق في الولايات المتحدة، وذلك بعد اكتشاف احتمال تلوثها بـ"أجسام غريبة"، هي عبارة عن جزيئات بلاستيكية، بحسب ما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA).

ووفقا لتفاصيل القرار، يشمل السحب تحديدا 864 عبوة كبيرة، تحتوي كل منها على 12 علبة بحجم 12 أونصة، وقد تم توزيع هذه المنتجات في ولايتي إلينوي وويسكونسن.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العملية ضمن "الفئة الثانية" من عمليات السحب، أي أن المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، مع احتمال ضئيل لحدوث إصابات خطيرة.

Coca-Cola recalls 10K soda cans due to ‘foreign object contamination’ — Here’s what to know https://t.co/HK3NnGoa1I pic.twitter.com/MJ0ArQ2ovs — NY Post Business (@nypostbiz) March 25, 2025

ورغم أن الشركة لم تسجل حتى الآن أي بلاغات عن حالات مرضية أو إصابات ناتجة عن التلوث المحتمل، فإنه تم توجيه نصائح للمستهلكين بعدم استهلاك المنتج المتأثر، والتخلص منه أو إعادته إلى المتجر لاسترداد قيمته أو استبداله.

وأكدت كوكاكولا أن السحب يقتصر فقط على هذا النوع المحدد من عبوات "أورجينال تايست"، ولا يشمل أي منتجات أخرى، مشيرة إلى أن العبوات المتأثرة يمكن تمييزها عبر رموز تصنيع محددة مدونة على الملصق.

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ولم توضح الشركة كيف حدث التلوث أو متى اكتُشف، لكنها دعت العملاء إلى مراجعة تفاصيل المنتج بعناية والتواصل مع نقاط البيع أو مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية عبر موقعها الرسمي للحصول على آخر التحديثات.

وبحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء، فإن الأجسام الغريبة الصلبة أو الحادة، مثل الشظايا البلاستيكية، قد تتسبب في جروح في الفم أو إصابات داخلية في الجهاز الهضمي، وقد تتطلب تدخلا طبيا أو جراحيا.

من جانبه، شدد المدير الطبي الإقليمي في منظمة "إنترناشونال إس أو إس" الدكتور مارك فيشر على خطورة تناول أي جسم صلب غريب داخل الطعام أو الشراب، مؤكدا أن هذه الحالات يجب ألا تُؤخذ باستخفاف.