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كوكاكولا تسحب آلاف العبوات من الأسواق بسبب "تلوّث محتمل"

(FILES) This photograph taken on January 26, 2023 shows cans of Cola at the closing stage at the Coca Cola factory in Bierne, northern France. The European bottling unit of giant soda maker Coca-Cola on January 27, 2025 said it has ordered a major recall of Coke, Sprite, Fanta and other beverages after checks identified high levels of chlorate. The recall concerns cans and glass bottles distributed in Belgium, the Netherlands, Britain, Germany, France and Luxembourg since November, Coca-Cola Europacific Partners Belgium told AFP, adding that while it did "not have a precise figure" a "considerable quantity" of drinks were affected. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)
كوكاكولا تسحب أكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي الشهير بعد اكتشاف أجسام غريبة (الفرنسية)
إيمان بوجملين
26/3/2025

أعلنت شركة كوكاكولا عن سحب أكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي "كوكاكولا أورجينال تايست" من الأسواق في الولايات المتحدة، وذلك بعد اكتشاف احتمال تلوثها بـ"أجسام غريبة"، هي عبارة عن جزيئات بلاستيكية، بحسب ما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA).

ووفقا لتفاصيل القرار، يشمل السحب تحديدا 864 عبوة كبيرة، تحتوي كل منها على 12 علبة بحجم 12 أونصة، وقد تم توزيع هذه المنتجات في ولايتي إلينوي وويسكونسن.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العملية ضمن "الفئة الثانية" من عمليات السحب، أي أن المنتج قد يسبب آثارا صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، مع احتمال ضئيل لحدوث إصابات خطيرة.

ورغم أن الشركة لم تسجل حتى الآن أي بلاغات عن حالات مرضية أو إصابات ناتجة عن التلوث المحتمل، فإنه تم توجيه نصائح للمستهلكين بعدم استهلاك المنتج المتأثر، والتخلص منه أو إعادته إلى المتجر لاسترداد قيمته أو استبداله.

وأكدت كوكاكولا أن السحب يقتصر فقط على هذا النوع المحدد من عبوات "أورجينال تايست"، ولا يشمل أي منتجات أخرى، مشيرة إلى أن العبوات المتأثرة يمكن تمييزها عبر رموز تصنيع محددة مدونة على الملصق.

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ولم توضح الشركة كيف حدث التلوث أو متى اكتُشف، لكنها دعت العملاء إلى مراجعة تفاصيل المنتج بعناية والتواصل مع نقاط البيع أو مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية عبر موقعها الرسمي للحصول على آخر التحديثات.

وبحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء، فإن الأجسام الغريبة الصلبة أو الحادة، مثل الشظايا البلاستيكية، قد تتسبب في جروح في الفم أو إصابات داخلية في الجهاز الهضمي، وقد تتطلب تدخلا طبيا أو جراحيا.

من جانبه، شدد المدير الطبي الإقليمي في منظمة "إنترناشونال إس أو إس" الدكتور مارك فيشر على خطورة تناول أي جسم صلب غريب داخل الطعام أو الشراب، مؤكدا أن هذه الحالات يجب ألا تُؤخذ باستخفاف.

المصدر : مواقع إلكترونية

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