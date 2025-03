"الأرض انشقت وابتلعته".. العثور على جثة شاب بعد سقوطه في حفرة عميقة

تحوّل تقاطع في حي "ميونغ إيل-دونغ" بشرق العاصمة الكورية الجنوبية سول إلى مسرح مأساوي، بعد أن ابتلعت حفرة ضخمة سائق دراجة نارية يُدعى "بارك"، يبلغ من العمر 33 عاما.

الحفرة، التي يُقدّر قطرها وعمقها بـ20 مترا، ظهرت فجأة أمام إحدى المدارس الابتدائية، مما أثار موجة من الذعر والذهول.

وحسب مسؤولي فرق الإنقاذ، استغرق العثور على جثة الشاب نحو 18 ساعة من العمل المتواصل، شمل ضخ المياه وإزالة الأنقاض والحفر بين معدات البناء في نفق مترو قيد الإنشاء.

وقال كيم تشانغ سوب، المسؤول عن عمليات الإغاثة، في مؤتمر صحفي، إن جثة بارك عُثر عليها على بُعد 50 مترا من مركز الحفرة، و20 مترا أسفل سطح الأرض.

المأساة بدأت حين التقطت كاميرات المراقبة لحظة انهيار الطريق مباشرة بعد مرور سيارة دفع رباعي، ما أدى إلى سقوط الدراجة النارية في الهاوية، ورغم نجاته بأعجوبة، أُصيب سائق السيارة بجروح طفيفة.

A motorcyclist who fell into a 20-metre-wide sinkhole near a school in eastern Seoul has been found 18 hours after the incident occurred.

The man suffered cardiac arrest after the fall and was unconscious when rescued, reported The Korean Herald.

