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جامع تركي يحتفي في رمضان بمسبحة يبلغ عمرها 7 قرون بطول 13 مترا

بعمر يناهز سبعة قرون، وطول يبلغ 13 مترا، تجذب سبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري وسط تركيا الزائرين خلال شهر رمضان، ويتم الذكر والدعاء بها بصبر خلال الأيام المباركة. السبحة تحتوي على ألف و111 حبة، ومحفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي"، والذي بنته "سواسي سيتي هاتون" في العام 1281م ، حيث أرسلت السبحة للجامع من قونيا، عاصمة الدولة السلجوقية آنذاك. ( Ergün Haktanıyan - وكالة الأناضول )
تُحفَظ المسبحة المصنوعة من خشب الأنديز بعناية داخل حاجز زجاجي في الجامع ويبلغ وزنها 5 كيلوغرامات (وكالة الأناضول)
24/3/2025

بعمر يناهز 7 قرون، وطول يبلغ 13 مترا، تجذب مسبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري التركية الزائرين خلال شهر رمضان، ويتم الذكر والدعاء بها بصبر خلال الأيام المباركة.

المسبحة تحتوي على 1111 حبة، ومحفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي"، والذي بنته "سواسي سيتي هاتون" في العام 1281، حيث أرسلت المسبحة للجامع من قونيا، عاصمة الدولة السلجوقية آنذاك.

بعمر يناهز سبعة قرون، وطول يبلغ 13 مترا، تجذب سبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري وسط تركيا الزائرين خلال شهر رمضان، ويتم الذكر والدعاء بها بصبر خلال الأيام المباركة. السبحة تحتوي على ألف و111 حبة، ومحفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي"، والذي بنته "سواسي سيتي هاتون" في العام 1281م ، حيث أرسلت السبحة للجامع من قونيا، عاصمة الدولة السلجوقية آنذاك. ( Ergün Haktanıyan - وكالة الأناضول )
أبرز ما يُميز المسجد التاريخي هو المسبحة الأثرية التي لا تتغبر ولها بنية لا تتعفن (وكالة الأناضول)

وتُحفَظ المسبحة بعناية داخل حاجز زجاجي في الجامع، ويبلغ وزنها 5 كيلوغرامات ومصنوعة من خشب الأنديز (العرعر)، وتجذب الاهتمام برائحتها اللطيفة، بالإضافة إلى عدم تراكم الغبار عليها.

وخلال المناسبات والأيام والليالي الدينية، يسمح باستخدام المسبحة من قِبل الراغبين بالتعبد.

بعمر يناهز سبعة قرون، وطول يبلغ 13 مترا، تجذب سبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري وسط تركيا الزائرين خلال شهر رمضان، ويتم الذكر والدعاء بها بصبر خلال الأيام المباركة. السبحة تحتوي على ألف و111 حبة، ومحفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي"، والذي بنته "سواسي سيتي هاتون" في العام 1281م ، حيث أرسلت السبحة للجامع من قونيا، عاصمة الدولة السلجوقية آنذاك. ( Ergün Haktanıyan - وكالة الأناضول )
تحتوي المسبحة الأثرية على 1111 حبة وهي محفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي" (وكالة الأناضول)

إمام الجامع محمود سامي تشينيجي تحدث عن المسبحة والجامع بالقول إن المسجد التاريخي يُعَد من الصروح النادرة التي بُنيت في المنطقة.

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وأوضح أن من أبرز ما يُميز المسجد التاريخي هو المسبحة التي لا تتغبر ولها بنية لا تتعفن، حيث إنها مصنوعة للذِّكر.

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ولفت إلى أن المسجد يقصده زوار من خارج البلاد أيضا، موضحا أن المكان يتمتع بروحانية مختلفة.

بعمر يناهز سبعة قرون، وطول يبلغ 13 مترا، تجذب سبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري وسط تركيا الزائرين خلال شهر رمضان، ويتم الذكر والدعاء بها بصبر خلال الأيام المباركة. السبحة تحتوي على ألف و111 حبة، ومحفوظة في الجامع التاريخي الواقع بقضاء "دافالي"، والذي بنته "سواسي سيتي هاتون" في العام 1281م ، حيث أرسلت السبحة للجامع من قونيا، عاصمة الدولة السلجوقية آنذاك. ( Ergün Haktanıyan - وكالة الأناضول )
مسبحة تاريخية في جامع "سيواسي هاتون" بولاية قيصري التركية تجذب الزائرين خلال شهر رمضان (وكالة الأناضول)

وأضاف أن المسبحة صُنعت في تاريخ بناء المسجد نفسه، وأن "رمضان هو شهر الصبر، والمسبحة فيها 1111 حبة، تظهر الاستمرارية في العبادة والصبر أيضا".

من ناحيته، قال نور الله كولاي (23 عاما) إنه يأتي إلى المسجد منذ أن كان طفلا، وإن المسبحة التاريخية محفوظة من قِبل الأئمة، وإنهم منشغلون بالصلاة والذكر خلال شهر رمضان والليالي المقدسة.

وأفاد مختار الحي عثمان شام بأن هذه المسبحة تُقرأ بها الأذكار في حلقة منذ الزمن الماضي، وفي الأيام المقدسة، وخلال الزلازل والكوارث.

المصدر : وكالة الأناضول

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