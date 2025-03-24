الكويت.. سحب على سيارة يثير الجدل والسلطات تحقّق في "كُم الثوب"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وقف أحد البرامج الترويجية، التي تتضمن سحبا على سيارة فاخرة، بعد تداول مقطع مصور أثار الشكوك حول عملية السحب، وأظهر ما بدا وكأنه محاولة للتلاعب عبر إخفاء كوبون الفوز داخل كُم المسؤول عن السحب.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بعد أن لاحظ المشاهدون أن المسؤول عن عملية السحب صرّح قبل بدء الفعالية قائلا إنه "غير مسؤول إذا دخل كوبون إلى كُمه"، ليتبين لاحقا أن الكوبون الفائز خرج بالفعل من كُم الثوب، مما أثار شبهات حول مصداقية السحب.

بيان توضيحي pic.twitter.com/8ipBS2rbCQ — وزارة التجـارة والصنـاعة (@mocikw) March 23, 2025

وفي كتاب موجه إلى النيابة، أكد وكيل وزارة التجارة زياد عبد الله الناجم أن "الواقعة تشير إلى شبهة تحايل تمس ثقة المستهلك في نزاهة الفعاليات التجارية"، مطالبا بفتح تحقيق شامل لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات.

#التجارة تحيل واقعة السحب التجاري إلى النيابة العامة للتحقيق فيها • لوجود شبهة تحايل من ممثل الوزارة أثناء سحب الجوائزhttps://t.co/59cv9nMtUu pic.twitter.com/L3vBCXnMKp — القبس (@alqabas) March 23, 2025

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وحقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة "إكس" و"تيك توك"، حيث أبدى كثيرون استياءهم مما اعتبروه "عبثا" بمصداقية السحوبات، مشيرين إلى أن الحادثة تُضعف ثقة الجمهور في الشفافية المفترضة لهذه الجوائز.

وطالب نشطاء بفتح ملفات جميع السحوبات التي أجريت خلال العام الماضي، خاصة بعد انكشاف فوز أسماء مكررة أكثر من مرة، داعين إلى اعتماد آليات صارمة للرقابة على المسابقات التجارية.

من جهتها، أكدت وزارة التجارة أنها قامت بإيقاف الموظف المسؤول عن السحب، وأحالت الواقعة إلى الجهات الأمنية المختصة، مشددة على حرصها على ضمان العدالة والنزاهة في جميع الأنشطة التجارية التي تنظم داخل البلاد.

الفائزة (فاطمة جمال سعد دياب) والتي تفردت بجوائز السحوبات على مدى سنوات: • مصرية تعمل في جمعية خيرية في الكويت • متواجدة حالياً في البلاد

وسيصدر أمر منع سفر بحقها • مسؤول التجارة للسحوبات دائماً ما كان يتصادف تواجده خلال فوزها pic.twitter.com/nhlGZcbbRm — شبكة الكويت (@NetworkKw) March 23, 2025

🔴: اكثر خبر متداول بالكويت اليوم عن غش احد منسوبي وزارة التجارة اثناء السحب باحد المسابقات وقيامه باخراج كوبون من ملابسه على انها الورقة الفائزة!!! وفي مطالبات بمحاسبته ووزارة التجارة اصدرت بيان بخصوص الموضوع وانها تحقق فيه واوقفت تسليم الجائزة مؤقتاً، هذا مقطع للقطه والبيان… pic.twitter.com/CnNQTJOsAn — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 23, 2025

وفي تطورات متصلة، ألقت السلطات الكويتية القبض على سيدة مصرية تعمل في إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بعدما تبين فوزها بـ4 سيارات خلال مسابقات سابقة في وقت قياسي، مما أثار تساؤلات وشكوكا حول احتمالية وجود تلاعب منظم في هذه السحوبات.

🚨 عــــاجــــل 🚨 القبض على امرأة متورطة في #السحوبات الأخيرة • مصادر لـ القبس: قبل محاولة هروبها إلى #مصر • تمت إحالتها إلى المباحث الجنائية للتحقيق معها بشأن شبهة التلاعب بالفوز في السحوباتhttps://t.co/yAdN56mBVz pic.twitter.com/5DBEcQVa2X — القبس (@alqabas) March 23, 2025

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وأفادت صحفٌ كويتية أن المتهمة حاولت مغادرة البلاد، إلا أن الأجهزة الأمنية أوقفتها في مطار الكويت قبل مغادرتها، وأُحيلت إلى المباحث الجنائية لمواصلة التحقيق. وتشير المعلومات إلى أنها قامت بتحويل إحدى السيارات إلى اسم زوجها.