في رمضان.. هل يمكن للمصريين الاستغناء عن محلات العطارة؟

يشهد قطاع العطارة في مصر إقبالا كبيرا من المواطنين خلال شهر رمضان، إذ يزداد الطلب على التوابل والمشروبات العطرية التي تضفي نكهة خاصة على وجبتي الإفطار والسحور.

ومع حلول الشهر الكريم، يُعتبر الذهاب إلى محلات العطارة عادة موروثة في الأسر المصرية، ولا تكتمل الموائد الرمضانية إلا بهذه المكونات التي تحسن طعم الأطباق وتمنحها طابعا مميزا.

وتتعدد احتياجات المصريين من الأعشاب والتوابل، التي تُستخدم ليس فقط في الطهي، بل أيضا في تحضير المشروبات الرمضانية الشهيرة مثل التمر هندي والكركديه، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية التي تُستخدم في العناية الشخصية.

يوسف تيسير، مدير شركة "حراز للعطارة" وحفيد مؤسسها، يوضح أن محلات العطارة كانت في البداية تقتصر على بيع الأعشاب والبذور الزراعية، لكن مع مرور الوقت، تطورت لتصبح واحدة من أبرز الوجهات لشراء التوابل والأعشاب الطبية.

كما أشار إلى أن التنوع في التوابل والزيوت الطبيعية أصبح أكثر وضوحا بفضل التفاعل مع ثقافات مختلفة، خاصة تلك التي جلبت معها توابل مثل السماق والزعتر من سوريا والمملكة العربية السعودية.

وفي ما يتعلق بأهمية هذه المنتجات في رمضان، يقول تيسير إن التوابل مثل الفلفل والقرفة والزعتر أصبحت عنصرا أساسيا في المطبخ المصري بسبب الاحتكاك بالثقافات المختلفة.

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كما أشار إلى أن منتجات العطار ليست مقتصرة على الطهي فقط، بل تمتد لتشمل الزيوت والعلاجات الطبيعية التي يفضلها كثيرون لتعزيز صحتهم في الشهر الكريم.

وفي السياق، يوضح أحمد الحسيني (أحد الزبائن) أنه يفضل شراء الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر من محلات العطارة، لأنها توفر منتجات طبيعية بعيدة عن المواد الكيميائية، مما يجعلها أكثر فاعلية وصحة.

أما بلال مندور، وهو زبون آخر، فيشير إلى أن التوابل التي تُستخدم في محلات العطارة تتميز بنكهة فريدة، إذ يفضل شراء حبوب البن المطحونة التي تحتوي على إضافات مميزة مثل الحبهان (الهيل)، مؤكدا أن هذه التوابل تضيف طعما خاصا إلى مشروباته.

ويبرز الإقبال الكبير على محلات العطارة في رمضان أهمية هذه المنتجات الطبيعية في الحياة اليومية للمصريين، إذ تساهم بشكل أساسي في إثراء تجربة الشهر الكريم من خلال تقديم مكونات صحية ومغذية، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من عادات هذا الشهر المبارك.