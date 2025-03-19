بلاد تبدأ فيها صيامك بينما يفطر الآخرون

يستحضر المسلمون، عند كل شهر رمضان في التقويم الهجري، فكرة الفارق الزمني، وكيف يبدأ الصيام في مدينة وينتهي في أخرى.

كما يعكس هذا التباين تنوع تجربة الصيام وكيف يتداخل ويتشكل من خلال الجغرافيا والمناطق الزمنية في البلاد، حيث يعيش ملايين المسلمين هذه اللحظات في أوقات مختلفة.

وإذا تحدثنا عن بنغلاديش وتحديدا إقليم راجشاهي، يتردد أذان الفجر بالمدينة البالغ عدد ساكنيها أكثر من مليون نسمة معلنا انتهاء السحور، في الوقت الذي تغيب الشمس خلف الأفق على الجهة الأخرى من العالم، حيث تجتمع العائلات بمدينة نيويورك الأميركية بانتظار أذان المغرب للإفطار والصلاة بعد صيام دام 13 ساعة.

وبينما تدور الأرض، يبدأ المسلمون في مدينة ما صيامهم، في حين ينتهي آخرون في الجهة المقابلة من العالم.

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الشمالي من الأرض، يصبح يومهم أطول، مع مرور أيام الشهر الفضيل. أما في نصف الكرة الجنوبي، فيحدث العكس.

والرسوم البيانية أدناه توضح كيفية انتقال بداية الصيام ونهاية الإفطار عبر الزمن، من الشرق إلى الغرب، حسب إمساكية شهر رمضان 1446هـ الموافق للعام الميلادي 2025:

أستراليا-البرازيل

إندونيسيا-كندا

الهند-الولايات المتحدة

باكستان-الولايات المتحدة

فلسطين-روسيا

تركيا-ساموا الأميركية

جنوب أفريقيا-تونغا

نيجيريا-كاليدونيا الجديدة

المملكة المتحدة-أستراليا

وهذا التفاعل بين الزمان والمكان، في رمضان، يسلط الضوء على تنوع التجربة الرمضانية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، مع حفاظهم على نفس المعنى الروحي العميق، رغم اختلاف المواقع والتوقيتات.

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ويعتبر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة مفروضة على المسلمين وفُرض صيامه في السنة الثانية للهجرة، حيث يمتنع المسلم عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس.

ويتميز بفضائل عدة في مقدمتها ليلة القدر التي يساوي العمل فيها عمل ألف شهر، كما يعد وسيلة للتطهير من خلال الصدقات والأعمال الصالحة.

كما يهدف الصيام إلى تعزيز "التقوى" وأن يكون المسلم واعيا لله، متقيا، وقادرا على ضبط نفسه.