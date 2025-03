أيرلندا.. مسافر غاضب يحطم معدات بمطار دبلن بعد فوات رحلته

أُلقي القبض على رجل في مطار دبلن بأيرلندا أول أمس الاثنين، للاشتباه في تسببه بأضرار جسيمة في منطقة قريبة من مبنى الركاب، بعد أن فاتته رحلته على ما يبدو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو عاري الصدر، يرمي أغراضًا بعنف، من بينها كراسي وطاولة ثقيلة، بالقرب من البوابة رقم 107 في مبنى الركاب رقم 1. وجاءت الحادثة حين كان السياح يتوافدون إلى العاصمة الأيرلندية لحضور الاحتفالات السنوية.

